[헤럴드경제=나은정 기자] 고속도로 휴게소에서 한 외제차량 차주가 주차선을 한참 벗어나 ‘민폐 주차’를 해놓고 되레 다른 운전자를 위협한 사연이 알려졌다.

지난 25일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘양평 휴게소 아우디 차주, 주차 갈등으로 여성 운전자 위협’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글에 따르면 제보자 A(여)씨는 경기도 양평군 양동면에 위치한 양평휴게소에 들렀다가 한 남성 운전자에게 협박을 당했다고 주장했다.

A씨는 “아우디 차주가 차를 저렇게 대놓고는 제게 화풀이를 했다”며 “차 (사진을) 찍기만 해보라고 협박하더니 제 차를 주먹으로 치고 동영상을 촬영하더라. 이후 위협적으로 날 쫓아오기까지 했다”고 당시 상황을 설명했다.

공개된 사진을 보면 검은색 아우디 차량이 주차선을 심하게 벗어나 비스듬히 주차돼 있고, A씨 차량으로 추정되는 검은색 기아 차량이 그 옆 주차칸에 꼭 맞게 주차돼 있다. 아우디 차주의 민폐 주차로 인해 두 차량 사이 간격은 극히 좁아졌고, 차주가 자신의 차량에 탑승하기 힘들어진 탓에 A씨를 향한 분노를 쏟아낸 것으로 풀이된다.

아우디 차주가 A씨 차량 앞을 가로막고 서서 휴대전화로 내부를 촬영하는 듯한 장면도 포착됐다.

사연을 접한 누리꾼들은 “주차한 거 보니까 한숨이 나온다”, “아우디 탄다고 유세 떠는 건가”, “주차선도 못 맞추면 면허증 반납하자”, “주차 자리도 많아 보이는데 굳이 저렇게 주차해서 문제 만들기 보다는 피하는게 좋은 세상” 등의 반응을 보였다.

보배드림 측은 “공공장소에서 돌발적이고 폭력적인 상황에 직면했을 경우, 불필요한 대응이나 언쟁은 피해야 한다”며 “신체 위협이 있다면 사진·영상 등 증거를 확보하고, 차량 안에서 문을 잠그거나 안전한 장소로 이동해 112에 즉시 신고하라”고 당부했다.