AI시장 선도 ‘파두 2.0’ 비전 선포 차세대 Gen6 컨트롤러 개발 중 “AI 팹리스 기업으로 진화하겠다”

데이터센터 반도체 전문 기업 파두(FADU)가 창립 10주년을 맞아 글로벌 빅테크 중심의 AI(인공지능) 시장을 선도하겠다며 새로운 도약을 선언했다. 파두는 개발 중인 차세대 Gen6(6세대) 컨트롤러로 글로벌 고객사 확보를 기대하고 있다.

파두는 27일 서울 종로구 클럽806에서 기자간담회를 열고 “AI 데이터센터 시대의 핵심 플레이어로 3년 내 도약하겠다”며 ‘파두 2.0’ 비전을 공개했다.

1세대(웹), 2세대(클라우드), 3세대(AI)로 나눠지는 데이터센터의 진화 과정 속 GPU(그래픽처리장치) 중심으로 급격한 기술 변화와 시장 구도 변동이 일어나고 있는 ‘3세대: AI시대’에 파두가 어떻게 메모리의 한계를 극복하고 AI 스토리지의 선도기업으로 성장할 것인지에 대한 전략을 설명했다.

파두는 그동안 실적 부침이 있었지만, 끊임없는 연구개발과 고객 발굴 노력으로 최근 글로벌 4대 하이퍼스케일러 중 2곳과 글로벌 선도 서버 기업 2곳을 고객사로 확보했다고 밝혔다. 이를 계기로 본격적인 실적 개선에 속도를 내며 성장세를 본격화한다는 계획이다.

이지효(사진) 파두 대표는 “현재 차세대 Gen6 컨트롤러 개발에 속도를 내고 있다”며 “이를 통해 글로벌 4대 하이퍼스케일러 모두를 고객으로 확보하고, 세계 6대 낸드플래시 메모리 반도체 업체 중 절반 이상과 협력 관계를 구축하는 것이 목표”라고 밝혔다.

2015년 서울대 스토리지 구조 연구실 연구진을 중심으로 설립된 파두는 첫 제품인 Gen3(3세대) SSD(솔리드스테이트드라이브) 컨트롤러로 글로벌 고객사를 확보하며 코스닥 상장의 발판을 마련했다. 하지만 시장 불황으로 Gen4는 고객 확보에 어려움을 겪었으나, 이후 AI 시장이 급성장하면서 지난해 말부터 본격 공급되기 시작한 Gen5 컨트롤러로 올해 사상 최대 매출을 기대하고 있다.

파두의 강점은 혁신적 아키텍처 기반 ‘전성비(성능 대비 전력 효율)’다. 이 경쟁력을 바탕으로 미국, 중국, 대만, 폴란드 등에 글로벌 거점을 세우고 영업·개발 조직을 확충하며 고객 다변화와 인재 확보를 동시에 추진하고 있다.

또 단순히 AI 데이터센터 SSD에 머무르지 않고 차세대 AI 스토리지로 영역을 확장하는 한편, 반도체 개발 과정에도 AI를 접목해 생산성을 높인 ‘AI 팹리스’ 기업으로 진화하겠다는 전략을 내놨다.

이 대표는 “창립 당시부터 반도체가 모든 산업의 핵심이 될 것이라 보고 특히 클라우드 데이터센터가 수요를 이끌 것이라 판단했다”며 “10년간 수많은 어려움을 거쳐 이제 글로벌 시장에서의 성과를 보여줄 수 있는 단계에 이르렀다”고 했다. 이어 “글로벌 반도체 전쟁의 최전선에서 경쟁하며 쌓아온 경험은 무엇보다 소중한 자산”이라며 “대한민국을 대표하는 팹리스(반도체 설계기업)로서 글로벌 선도 반도체 기업으로 성장해 고객과 시장, 주주, 사회에 보답하겠다”고 밝혔다. 박지영 기자