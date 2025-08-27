숙박비 등 최대 50만원까지 보장

삼성화재가 2시간 이상 해외 출발 항공기 지연·결항을 실손 보장하는 ‘항공기 지연(2시간 이상)·결항 손해 (실손형)(국내 출국 제외) 특약’을 출시했다고 27일 밝혔다.

이번 특약은 ▷해외공항에서 국내공항으로 입국하는 항공편 ▷해외공항에서 출발하는 모든 항공편(경유·이동)에서 2시간 이상 항공이 지연·결항할 때에 발생하는 손해를 실손으로 최대 50만원까지 보장한다.

해외에서 항공 지연 시 지연된 항공편을 기다리는 동안 발생한 식음료 비용, 숙박비를 비롯한 편의시설 비용 등이 발생할 경우 해당 특약을 통해 발생한 비용을 보장받을 수 있다.

삼성화재 해외여행보험은 지난 1월 ‘출국 항공기 지연·결항 보상(지수형) 특약’을 출시하고 이번 ‘해외 2시간 이상 항공 지연 특약’까지 내면서, 업계 최초로 국내외 모든 공항에서 2시간 이상 항공 지연 시 보장을 제공하게 됐다.

해외여행을 가는 고객이 삼성화재의 항공 지연 관련 특약에 모두 가입할 때 국내 출발 항공 지연은 간편하게 정액형으로 최대 10만원까지 즉시 보상받을 수 있다. 해외 출발 항공 지연은 숙박 등 큰 비용이 발생해도 실손형으로 최대 50만원까지 보상받을 수 있게 된다. 박성준 기자