데이터센터·전산실 등 정밀장비 시설 적합

[헤럴드경제=유재훈 기자]종합안심솔루션 전문기업 ㈜에스텍시스템이 친환경 소화약제를 적용한 고성능 가스계 소화설비에 대해 한국소방산업기술원(KFI)으로부터 성능인증을 획득했다고 27일 밝혔다.

이번에 인증받은 제품은 인체 안정성과 환경 친화성이 검증된 FK-5-1-12 소화약제를 적용한 60bar 고압 시스템으로, 복잡한 구조나 긴 배관 환경에서도 안정적인 소화 성능을 발휘한다. 특히 ▷A급(일반 화재) 4.50% ▷B급(유류 화재) 5.85% ▷C급(전기 화재) 5.063%의 설계 농도를 적용했으며, 82.5L와 140L 두 가지 용기 타입으로 다양한 현장에 대응할 수 있다.

보호구역별로 필요한 약제량을 최적화할 수 있는 가변 충전 방식을 적용해 설치 효율성과 경제성을 높였다. 배관 연결은 그루부 조인트 (Grooved Joint) 방식으로 시공성과 유지관리 편의성도 높였다.

FK-5-1-12는 대표적인 친환경 대체 소화약제로 지구온난화지수(GWP)가 현저히 낮고, 전기 전도성이 없어 데이터센터, 전산실, 통신실, 아카이브 등 정밀 장비 보호가 필요한 시설에 적합하다. 고온난화지수가 높은 기존 소화약제의 장기적 사용이 제한될 가능성이 제기되는 가운데, FK-5-1-12는 지속 가능한 대안으로 주목받고 있다.

에스텍시스템은 이번 성능인증을 계기로 FK-5-1-12를 비롯한 친환경 약제 기반의 소화설비 라인업을 확대하고, 불활성가스계(IG-100) 등 다양한 대체 시스템의 기술 개발에도 속도를 낼 계획이다.

에스텍시스템 관계자는 “이번 성능인증은 기술력과 시장 변화 대응 노력이 결실을 맺은 것”이라며 “앞으로도 고객의 생명과 자산을 지키는 종합안심솔루션 기업으로서 지속 가능한 소화시스템 개발을 이어가겠다”고 밝혔다.