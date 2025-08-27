한전 ‘직류(DC) 슈퍼 위크’ 별도 개최

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국전력은 부산에서 진행중인 에너지 슈퍼위크 기간(26∼28일) ‘직류(DC) 슈퍼 위크’를 별도로 개최하고 직류 배전 청사진을 제시한다고 27일 밝혔다.

기존 배전 방식은 전류 세기와 방향을 조절할 수 있는 교류(AC)인데, 직류는 전류가 한방향으로 일정하게 흘러 교류보다 효율이 약 10% 높아 대규모 전력 수요에 대응할 해법으로 주목받고 있다. 한전은 현재 직류 배전 기술을 개발 중이다.

행사에서는 직류 생태계 마련과 국제표준화를 위해 지난해 출범한 산학연관 연합체인 K-DCA의 주요 사업 현황과 중국과 유럽의 사업과 실증 사례를 공유한다.

이날 열리는 세션에서는 2030년 준공되는 한전 경기본부 사옥에 직류 시스템을 적용하는 방안을 모색했다.

28일에는 김동철 사장이 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지 장관회의에서 ‘직류 비전’을 발표하고 국제 연대와 협력 확대를 제안한다.