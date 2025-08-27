고형암 치료 CAR-T 세포의 작용 효과를 비침습적으로 정밀 측정 항암제 개발과 치료 효과 예측의 새로운 기준 제시

[헤럴드경제=김용재 기자] 성균관대학교(총장 유지범)는 기계공학과 박성수 교수 연구팀이 연세대학교 기계공학과 주철민 교수 연구팀과 함께 차세대 면역항암제인 CAR-T 세포 치료 효과를 실시간으로 정밀하게 측정할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했다고 27일 밝혔다.

이번 연구는 CAR-T 세포가 암세포를 얼마나 잘 죽이는지 몸을 해치지 않고 비침습적으로, 실시간으로 확인할 수 있는 영상 분석 기술을 만든 것이 핵심이다. 이 기술은 향후 항암제 개발과 효과 평가에 새로운 기준이 될 것으로 기대된다.

CAR-T 치료는 환자의 면역세포를 변형해 암세포를 직접 공격하도록 만든 치료법이다. 특히 혈액암에서 뛰어난 효과를 보였지만 고형암에서는 암세포에 접근하기 어렵고 치료 효과를 정확히 확인할 수 있는 방법도 부족해 개발이 쉽지 않았다.

기존에는 세포에 형광 물질을 넣거나 조직을 파괴해야만 치료 효과를 알 수 있었지만 이번 기술은 형광 없이 세포를 살린 채로 암세포가 죽어가는 과정을 영상으로 확인할 수 있게 했다.

연구팀은 안과 질환 진단에 쓰이는 ‘광간섭단층영상(OCT)’을 응용해 암세포 내부에서 빛이 얼마나 흡수되고 흩어지는지를 동시에 정밀 측정할 수 있는 새로운 영상 분석 알고리즘을 개발했다.

이를 바탕으로 유방암 세포로 만든 3차원 종양 모델에서 기존 항암제와 CAR-T 치료를 비교한 결과, CAR-T 세포가 단 12시간 만에 암세포를 두 배 이상 빠르게 죽이는 효과를 보였으며 암세포가 바깥에서 안쪽으로 물결처럼 순차적으로 사라지는 독특한 현상도 관찰됐다.

연구에 참여한 한석규 박사(성균관대/하버드의대)는 “이번 연구는 CAR-T 치료제가 암세포를 어떻게 공격하고 얼마나 효과적인지를 빠르고 정확하게 분석할 수 있는 원천 기술”이라며 “앞으로 신약 개발에 중요한 기준이 될 수 있다”고 설명했다.

김인경 연세대 연구원도 “이 기술은 암뿐 아니라 다른 질병 진단에도 응용할 수 있어 의료 현장에서 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 성균관대 글로벌 연구 플랫폼, 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐으며, 연구 결과는 국제학술지 ‘Theranostics’ 2025년 8월호에 게재됐다.