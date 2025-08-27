APEC 앞두고 최초로 문화 고위급 대화 개최 적극적 공동 번영 위해 ‘문화창조산업’ 주목 APEC 내 지속적 문화 협력 결과문 채택 예정

[헤럴드경제=김현경 기자] 최휘영 문화체육관광부 장관이 오는 10월 경북 경주에서 열리는 ‘2025 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 정상회의’를 앞두고 세계 문화 고위급 인사들과 대화의 장을 마련, 문화산업의 경제적 가치를 강조했다.

최 장관은 27일 경주 힐튼호텔에서 열린 ‘2025 APEC 문화산업고위급대화’ 본회의 개회식에서 “문화창조산업은 일자리 창출과 경제적 가치 실현을 견인하는 핵심 동력으로서, 그 중요성이 전 세계적으로 빠르게 확산하고 있다. 특히 오늘날 우리는 인공지능으로 대표되는 기술의 비약적인 발전과 함께 급격한 전환기를 맞고 있다”며 “이러한 변화는 문화 콘텐츠 소비를 폭발적으로 증가시키고 새로운 부가가치를 창출하며 문화가 경제에 미치는 긍정적 영향을 더욱 증폭시키고 있다”고 말했다.

이어 “창의성과 문화적 요소를 기반으로 하는 문화창조산업은 이제 단순히 문화적 표현을 넘어, 경제 성장과 일자리 창출 등 거시 경제 지표에 직접적인 영향을 미치는 핵심 산업으로 자리매김하고 있다”며 “도전과 기회가 공존하는 환경 속에, 전 세계가 문화창조산업을 통한 경제 발전의 해법을 찾아 적극적 연구와 투자를 이어가고 있다”고 덧붙였다.

한국에서 최초로 문화산업고위급대화를 연 데 대해선 APEC은 설립 초기부터 상호협력을 통한 경제 성장과 공동체 정신 함양을 핵심 목표로 삼아 왔고, 지난해 한국은 APEC의 기본 정신을 이어받아 경제적 상호 협력을 넘어 보다 적극적인 공동 번영을 위한 잠재적 분야로 ‘문화창조산업’에 주목했고, 문화산업고위급대화 개최를 결정했다고 설명했다.

최 장관은 “오늘 우리가 나누는 대화가 APEC 역내에서 문화창조산업 분야 협력을 본격적으로 논의하는 최초의 장을 넘어, 문화를 통한 공동 번영, 그 시작을 알리는 선명한 이정표가 될 것이라 기대한다”고 밝혔다.

최 장관이 주재하는 이번 고위급대화는 21개 회원 경제체인 APEC에서 문화산업 분야 장관급 인사가 한자리에 모이는 첫 회의로, 경제의 주요 분야로 문화산업의 가치를 받아들인 것이란 의의가 있다.

이날 행사에서는 ‘문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평’을 주제로 에이펙 정상회의 주제와 연계해 연결(Connect), 혁신(Innovate), 번영(Prosper) 등 3개 분과(세션)로 나눠 회의를 진행한다.

첫 번째 ‘APEC 경제협력의 새로운 촉매제로서의 문화창조산업’ 분과에서는 문화창조산업을 APEC의 핵심 성장동력으로 인식하고 이를 통한 지역 성장 기회를 논의한다.

두 번째 ‘디지털·인공지능(AI) 혁신이 주도하는 문화창조산업 발전’ 분과에서는 디지털 기술과 AI가 문화 창조 사업의 전 단계에 미치는 영향을 탐구한다.

세 번째 ‘문화창조산업을 통한 APEC 공동체의 조화로운 발전’ 분과에서는 문화다양성과 상호 존중을 기반으로 한 실질적인 문화 협력 방안을 논의한다.

아울러 회원 경제체들은 문화창조산업 분야에서 역내 지속적 협력에 대한 의지를 반영한 결과문을 채택할 예정이다.

경제체인 APEC의 특성을 고려해 관련 분야에서 활발하게 활동하고 있는 민간 전문가들도 고위급대화에 참여한다. 제1회 두바이 국제 AI 영화제에서 대상을 수상한 권한슬 영화감독을 비롯해 이교구 서울대학교 교수 겸 수퍼톤 대표(CEO), 이브 다코드 에지랜드 인스티튜트(Edgelands Institute) 회장이 분과별 주제발표자로 나서고, 박진영 JYP엔터테인먼트 최고창의력책임자(CCO)는 초청 연사로 참여해 문화산업의 가치와 미래에 관해 논한다.

본회의에 앞서 26일에는 우양미술관에서 경주의 대표 식재료와 전통주로 구성한 환영 만찬을 마련하고 전 세계적으로 주목받고 있는 ‘K-콘텐츠’를 선보였다. 정구호 총감독이 연출하고 안무가 이루다와 첼로 연주자 지박, 음악인 추다혜가 함께한 공연을 펼쳤다. 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장한 까치호랑이 배지와 작은 반가사유상 모형 등 국립박물관문화재단의 기념품인 ‘뮷즈(MU:DS)’도 전시돼 문화 고위급들의 관심을 모았다.