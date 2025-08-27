[헤럴드경제=나은정 기자] 경남 창원에서 100억원대 인터넷 불법 도박 사이트 운영 관련 혐의로 수배된 20대가 범죄 예방 순찰 중이던 경찰에 붙잡혔다.

경남경찰청 범죄예방대응과는 지난 22일 오후 2시 30분쯤 창원시 마산합포구 해운동 한 도로에서 도박공간개설 혐의로 지명수배 중이던 20대 A씨를 현장에서 검거했다고 27일 밝혔다.

경찰은 당시 범죄 예방 순찰을 하던 중 경찰관을 보고 갑자기 멈칫하는 승용차를 발견했다. 이를 수상하게 여긴 경찰은 해당 차량을 안전한 장소로 유도해 정차시킨 뒤 검문했고, 차량 조회 결과 운전자와 차량 소유자가 다른 사실을 확인했다.

이에 도주로를 단하고 집중 추궁한 끝에 경찰은 운전자가 100억원대 인터넷 불법 도박 사이트를 운영해 체포영장이 발부된 지명수배자임을 확인했다.

경찰은 현장에서 A씨를 체포해 수사 부서로 신병을 인계했다.

경찰 관계자는 “장기 미제로 이어질 수 있었던 범죄를 차단한 성과”라며 “앞으로도 시민 안전을 최우선으로 두고 범죄 예방 활동을 강화하겠다”고 밝혔다.