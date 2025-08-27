기존 VOC 한계 보완…개선 전·후 비교 서비스 제공

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한투자증권이 고객 중심 경영과 소통 강화를 위해 대고객 피드백 플랫폼 ‘신한 새로고침’을 도입한다고 27일 밝혔다.

‘신한 새로고침’은 “고객의 말씀으로 매일 새롭게”라는 슬로건 아래 고객 제안을 빠르게 공유하고 실제 서비스 개선으로 연결하는 고객 소통 플랫폼이다. 기존 고객의 소리(VOC·Voice of Customer) 제도가 일회성 응대에 그쳤던 한계를 보완해 고객 의견을 제도와 서비스 개선에 직접 반영하는 구조를 갖췄다.

이 플랫폼은 개선 내용을 전·후를 비교해 시각적으로 제공한다. 개선 과제의 단계별 진행 상황을 문자메시지(SMS)로 안내해 고객이 변화를 체감할 수 있도록 했다. 우수 제안으로 선정된 고객에게는 감사 쿠폰 등 리워드도 제공한다.

이선훈 신한투자증권 대표는 “신한 새로고침은 체계적인 고객 제안 검토 및 신뢰 있는 고객 소통을 위한 디지털 기반의 창구”라며 “단순 불편 해소에 그치지 않고 고객 제안을 업무 프로세스 혁신으로 연결해 나갈 것”이라고 밝혔다.