계획보다 한달 앞당겨…임금 보전 등 年 330억원 추가 비용

[헤럴드경제=정석준 기자] SPC그룹이 계열사별로 생산직 근무제도를 개편해 9월 1일부터 시범 운영한다고 27일 밝혔다.

SPC그룹은 계획보다 한 달 앞당겨 전 계열사 생산 현장에서 야간 8시간 초과 근무를 없앤다. 대신 3조 3교대(SPC삼립∙샤니)를 도입하거나 중간조를 운영(SPL∙비알코리아)할 계획이다. 중간조는 야간 근로 축소에 따라 생기는 공백 시간대를 보완하는 역할을 한다.

이에 따라 약 250명의 추가 고용이 이뤄진다. SPC그룹의 전체 직원 2만2000여명 중 생산직은 6500여명이다. 이번 개편으로 생산인력은 약 4% 늘어나게 된다.

근무시간 축소에 따른 임금 감소 문제는 기본급 인상과 추가 수당 신설, 휴일∙야간수당 가산 비율 상향 등으로 보완했다. 노사 간 협의를 통해 잠정 합의가 이뤄졌다. 일부 추가 조정이 필요한 부분에 대해서는 향후 단체협약을 통해 논의를 이어갈 예정이다.

SPC그룹은 추가 고용과 임금 보전으로 연간 330억원의 추가 비용이 소요될 것으로 내다봤다. 이는 2024년 SPC그룹 전체 영업이익(768억원)의 약 43%에 해당하는 규모다.

SPC삼립 시화공장 베이커리 라인의 경우, 3조 3교대 근무 체제를 도입한다. 잠정적으로 주 6일 근무도 이뤄진다. 생산직 근로시간은 주 52시간에서 주 48시간 이하로 줄어든다. 기본급을 인상에 이어 휴일수당 가산율은 기존 50%에서 75%로 상향 조정한다.

SPL은 기존 주간조와 야간조 사이에 중간조 체제를 도입한다. 일부 라인에 주 6일제를 적용해 야간근로 시간을 줄인다. 임금 보완책으로 야간수당 가산율은 50%에서 79%로 조정한다. 특별수당도 있다. 파리크라상, 샤니, 비알코리아 등도 사별 환경에 맞게 다양한 방안으로 노사가 잠정 합의했다.

SPC그룹 각 계열사는 9월 한 달간 새로운 근무제도를 시범 운영하면서 시스템을 점검한다. 추가 의견을 반영해 10월 1일부터 전사에 안착되도록 보완할 계획이다.

SPC그룹 관계자는 “근로자의 안전 강화를 위해 각 사 교섭대표 노동조합과 함께 최선의 방향을 찾고자 노력했다”며 “이번 근무제 개편과 함께 현장의 작업중지권 강화와 안전 스마트 신공장 건립을 추진해 안전 강화에 총력을 다할 것”이라고 말했다.