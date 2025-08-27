산업 기술 협력·무역 파트너십 강화

[헤럴드경제=정석준 기자] 한국건강기능식품협회는 대만건강기능식품협회(TFIA)와 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

협약은 한국과 대만의 건강기능식품(건기식) 기업간 비즈니스 네트워크 활성화와 양국의 경제 발전이 골자다. 양 기관은 전날 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘K-Health Conference 2025’에서 협약을 체결했다.

협약 내용에는 건기식 산업 및 협회간 정보 공유, 마케팅 확대와 비즈니스 기회 창출을 위한 전략적 파트너십, 산업 기술 협력 및 무역 파트너십 강화가 포함됐다. 건기식협회는 이번 MOU를 바탕으로 국내 건기식 산업의 글로벌 진출 확대와 수출 활성화에 박차를 가할 계획이다.

정명수 건기식협회 정명수 회장은 “한국과 대만은 전통적으로 ‘식약동원(食藥同源)’ 철학을 공유하며, 음식과 약을 통해 건강을 지키는 지혜를 이어왔다”며 “이번 협약을 계기로 양국이 힘을 모아 세계 시장을 개척하고 아시아를 넘어 글로벌 리더로 성장하길 기대한다”고 말했다.