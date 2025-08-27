1985년 시작된 ‘교보생명컵 꿈나무체육대회’ 500여명 국가대표 배출…국제 메달 200여개 한국 기초체육 저변 확대 이바지한 공로 인정

교보생명은 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 지난 25일 서울 광화문 본사에서 한국 유소년 체육 발전에 이바지해 온 공로를 인정받아 대한체육회로부터 감사패를 받았다고 27일 밝혔다.

유승민 대한체육회 회장은 “지난 4년간 약 2000개의 학교 운동부가 해체되는 등 유소년 체육 여건이 갈수록 어려워지는 상황에서 교보생명이 40년 넘게 아이들에게 꿈과 도전의 무대를 제공해 온 점에 깊이 감사드린다”고 말했다.

이어 “교보생명컵 꿈나무체육대회가 매년 꿈나무들을 꾸준히 지원해 온 덕분에 많은 선수들이 국가대표와 메달리스트가 됐고, 다시 후배들의 본보기가 되는 모델이 지속되고 있다”면서 “민간 기업이 흔들림 없이 대회를 후원하는 것은 쉽지 않은 일이며, 큰 의미가 있다”고 강조했다.

이번 감사패에는 교보생명이 1985년부터 ‘교보생명컵 꿈나무체육대회’를 꾸준히 개최·지원하며 기초체육 저변 확대와 국가대표 배출 등 한국 스포츠 발전에 이바지한 공로에 대한 감사 메시지가 담겼다.

꿈나무체육대회는 1985년 시작된 국내 유일의 민간 유소년 전국종합체육대회다. 올해로 41회째를 맞았으며, 지금까지 15만5000여명이 참가했다. 이 중 500여명이 국가대표로 성장했으며, 올림픽과 아시안게임 등 국제무대에서 획득한 메달은 200여개에 이른다.

신용호 창립자는 ‘국민교육진흥’과 ‘민족자본형성’을 창립 이념으로 삼아 세계 최초의 교육보험을 창안하고, 교보문고를 설립했다. 꿈나무체육대회도 ‘교육이 민족의 미래’라는 신념을 구체적으로 실천하기 위해 시작됐다.

신 의장은 “‘교육보국(교육을 통해 인재를 길러 나라를 지킨다)’이라는 창업 철학에서 출발했다”며 “교보생명 설립 당시 사명이 ‘대한교육보험’이었고, 초등학생들을 위한 체육대회를 개최해 온 것도 교육의 일환”이라고 말했다. 이어 “교육보험으로 출발한 회사가 교육 차원에서 40년 넘게 꿈나무 체육대회를 후원해 온 것은 자연스럽고 당연한 일”이라고 화답했다.

교보생명은 대회 개최를 통한 기초체육 지원과 함께 2019년부터 ‘교보 체육꿈나무 육성 장학사업’을 운영하며 유망주들에게 안정적인 성장 기반을 제공하고 있다. 매년 선발된 장학생에게 장학금을 지급하고, 국제대회 입상 시 추가 지원을 이어가며 한국 스포츠의 인재 육성에 힘쓰고 있다.