고객과 같이 모으는 ESG 펀드기금 활용

[헤럴드경제=유동현 기자] NH-아문디(Amundi)자산운용은 최근 집중호우로 피해를 입은 농업인들을 지원하기 위해 펀드기금을 활용해 6000만원을 기부했다고 27일 밝혔다.

지난 25일 농협재단에 5000만원을 기부했다. 농협재단은 기부금을 활용해 충남 세종시·경남 거창군 등 피해지역 농업인에게 쌀 가공품 세트를 전달할 예정이다. 이번 지원에는 ESG 펀드인 ‘NH-Amundi 100년기업그린코리아’에서 마련한 기금을 활용했다. 이에 따라 해당 펀드 투자자들도 간접적으로 농업인 수해 복구 지원에 동참하게 됐다.

NH도농상생운동본부에는 지난 22일 1000만원을 기부해 호우 집중피해지역의 복구와 물품 지원에 힘을 보탰다.

문석근 농협재단 사무총장은 “집중호우로 어려움을 겪고 있는 농업인들의 회복을 위해 소중한 기금을 지원해 준 NH-Amundi자산운용과 투자자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “농협재단은 앞으로도 농업인의 곁에서 힘이 될 수 있도록 다양한 장학·복지 사업을 꾸준히 이어가겠다”고 했다.

길정섭 NH-아문디자산운용 대표이사는 “집중호우로 큰 피해를 입은 농업인들이 하루빨리 일상으로 돌아올 수 있도록 투자자들과 함께 힘을 보태고자 한다”라며 “앞으로도 펀드기금을 사회에 환원하며 금융회사의 사회적 책임을 다하겠다”고 했다.