[헤럴드경제=김유진 기자] KB증권(사장 이홍구, 김성현)은 대표 MTS ‘KB M-able(마블)’이 한국소비자원이 실시한 ‘2025년 증권앱 소비자 만족도 조사’에서 종합만족도 1위를 기록했다고 27일 밝혔다.

이번 조사는 전국의 증권앱 이용자 2100명을 대상으로 한국소비자원의 서비스평가 모델(KSEQ)을 적용해 주요 증권사 앱의 만족도와 이용 실태를 평가한 결과다.

KB증권은 종합만족도 3.63점을 기록하며 주요 7개 증권사 평균(3.55점)을 웃돌며 1위를 차지했다. 특히, 서비스 이용 과정(3.72점), 핵심 서비스(3.85점), 서비스 체험(3.17점)으로 구성된 서비스 3대 만족도 항목에서 모두 최고점을 받았다.

KB증권 대표 MTS ‘KB M-able(마블)’은 고객 편의를 위한 다양한 서비스를 제공하며 고객 자산 성장을 위한 금융 플랫폼으로 자리 잡았다. ‘해외 ETF 퀵뷰’ 서비스를 도입해 복잡한 상품 정보를 핵심 위주로 확인하기 쉽고, 일일 투자 정보를 간단히 제공하는 ‘오늘의 콕’, 국내외 실전투자 전략을 제시하는 ‘프라임 클럽(Prime Club)’ 등 고객 맞춤형 콘텐츠도 제공한다.

KB증권 손희재 디지털사업그룹장은 “이번 소비자 만족도 1위는 고객 중심의 플랫폼 전략과 투자정보의 고도화, 디지털 콘텐츠 차별화의 결과로 볼 수 있다”며 “앞으로도 KB증권은 고객의 자산 성장을 지원하고 투자 과정에서 그 가치를 체감할 수 있는 ‘자산성장형 디지털 플랫폼’으로 발전해 나가겠다”고 말했다.