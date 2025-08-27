“전한길을 버리는 것은 윤석열을 버리는 것”

[헤럴드경제=장연주 기자] 한국사 강사 전한길 씨가 국민의힘 전당대회에서 장동혁 의원에게 패배한 김문수 후보에 대해 “내게 사과하고 정계 은퇴하라”고 말했다.

전씨는 26일 자신의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에서 전당대회 결선투표 결과를 실시간으로 중계하면서 이 같이 말했다.

이날 장동혁 후보는 총 22만302표를 얻어 김 후보(21만7935표)를 2367표 차로 제치고 당 대표로 당선됐다.

전 씨는 장 후보의 선출 소식에 “축하합니다. 겨우 이겼네, 겨우 이겼어”라며 손뼉을 쳤다.

다마느 그는 지금 웃을 일이 없지 않나. 윤석열 전 대통령은 어제 (미국 도널드) 트럼프 대통령 표현처럼 숙청된 상태로 너무나 인권 유린당하는 상태가 아니냐”고 말했다.

특히 그는 김 후보의 패배에 대해서는 “전략적 실패”라고 평가했다.

전씨는 “너무 우유부단하고 눈치를 보는 기회주의적이었다”며 “당 대표 출마 초반 지지율이 40%대가 나왔고, 지명도도 높으니 저절로 당선될 것이라 생각했나”라고 지적했다.

그는 이어 “두 후보를 보수 우파 유튜버 토론회에 초청했는데 언론이 ‘전한길 면접 보러 가느냐’라고 비판했다”며 “장 후보는 약속대로 나오고 김 후보는 취소했다. 실망스러웠다. 이건 약속이지 않나. KBS라면 약속 잡아놓고 취소하겠느냐. 유튜버들을 무시한 것”이라고 했다.

그는 또 김 후보가 결선 토론 중 ‘내년 지방선거 때 전한길 대신 한동훈을 공천하겠다’고 한 것에 대해 “보수 우파의 역린을 건드렸다”고 주장했다.

전씨는 “한동훈은 윤 전 대통령의 파면과 조기 대선과 이재명 대통령의 당선을 끌어낸 원흉이다. 한동훈을 몰아내려고 했는데 한동훈을 공천하겠다고 답하면 안됐다”며 “그 장면을 보며 ‘루비콘강을 건넜다’고 판단했다”고 말했다.

더욱이 그는 “김 후보가 ‘한동훈을 품고 전한길을 버린다’고 한 건 나에게 사과해야 한다”며 “전한길 뒤에는 윤석열·김건희가 있다. 전한길을 버리는 건 곧 윤석열을 버리는 것”이라고 강조했다.

그러면서 김 후보를 향해 “정계 은퇴하라. 그 동안 국가를 위해 애쓰셨으니 노후를 편안하게 보내시길 바란다”고 비판했다.