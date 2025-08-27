김덕현 군수 “군민들의 권리가 부당하게 침해당하는 일이 없도록…”

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 신규 고충처리위원 2명을 위촉했다.

고충처리위원회는 시민의 다양한 의견을 청취하고, 행정의 공정성과 투명성 확보를 위해 제3자의 입장에서 민원 및 고충사항을 처리하는 독립적 자문 역할을 수행할 예정이다.

27일 군에 따르면 이번에 위촉한 고충처리위원은 행정 및 토목 등 각 분야 전문가로 구성됐으며, 앞으로 연천군과 군민 사이의 각종 고충·갈등 해결, 제도 개선 제안 등 역할을 맡게 된다.

행정기관의 위법·부당한 처분으로 권익을 침해당해 고충처리위원회의 도움을 받고자 하는 군민은 연천군청 홈페이지 접수 또는 방문 및 우편 등을 통해 연천군청 기획감사담당관으로 신청하면 된다.

김덕현 군수는 “연천군 고충처리위원회의 중립적이고 전문적인 역할이 기관 운영의 투명성과 신뢰도를 높이는 데 크게 기여할 것으로 기대하고, 군민들의 권리가 부당하게 침해당하는 일이 없도록 최선의 노력을 다해달라”고 당부했다.