웃음박사 김영식 교수 GITC국제대학 부총장 취임

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 웃음박사로 널리 알려진 김영식 교수가 9월 1일 자로 필리핀 GITC국제대학의 부총장으로 취임한다. GITC국제대학은 필리핀 정부 공식인가 대학이다. 김영식 부총장은 34년간 교사와 교수로 재직했고, 최근 남부대학교를 퇴직 하고 글로벌 교육전문가로 활동한다.

김 부총장은 GITC국제대학에서 학생해외연수, 온라인영어, 유학생파견, 해외여행 프로그램 개발 업무 등을 총괄한다. 또한 한국의 지방 인구소멸로 인한 노동력 문제, 대학의 입학자원 부족, AI시대 영어교육 등 현재 한국이 당면한 여러 문제 해결을 위한 해외 기관과의 협력 및 가교역할을 할 것이다. GITC국제대학은 국내 EBS 영어교재 계발, 온라인영어, 해외대학생연수, 대학RISE사업 프로그램 개발 등을 하고 있다.

김 부총장은 그동안 강연활동과 방송, 교육활동, 칼럼니스트 등의 다양한 경험을 살려 외국과의 교류를 통해 한국 교육 발전을 위해 노력하겠다고 말했다. 건강 100세 시대에 치매예방을 위한 웃음치료 연구와 치매건강전문기업 ㈜코랩 자문교수로도 활발히 활동하고 있다.