최고 35층, 2개 동, 158가구 규모 실거주자 중심의 중소형 평면 구성

[헤럴드경제=박로명 기자] DL이앤씨는 울산 남구 신정동 1136-3 외 15필지 일원에 공급하는 ‘e편한세상 신정 스카이하임’를 분양 중이라고 밝혔다.

e편한세상 신정 스카이하임은 지하 6층~지상 35층, 총 2개 동, 전용 84㎡ 단일면적 총 158가구 규모로 조성된다. 실거주자 중심의 중소형 평면 구성과 브랜드 특화 설계가 적용된 고품질 주거단지로 주목받고 있다.

이 단지가 들어서는 신정동 일대는 울산 남구 내에서도 정주 환경이 뛰어난 지역으로 꼽힌다. 단지 반경 1㎞ 이내에 대형마트·신정시장·병원·금융기관·문화시설 등이 있으며 학원가와 상업시설 접근성도 우수하다.

교통도 편리한 편이다. 이 단지에서 도시철도 1호선 공업탑역(예정)을 도보로 이용할 수 있다. 지난 2023년 12월에는 KTX-이음과 ITX-마음이 정차하는 태화강역이 정식 개통돼 서울·수도권 및 경남권으로의 접근성이 크게 개선됐다.

전용 84㎡ 단일면적으로만 구성된다. 실수요자 선호가 높은 4베이 판상형 구조, 팬트리·드레스룸 등 수납 특화 설계, 남향 위주 배치 등 실용성과 쾌적성을 모두 갖췄다. 작은도서관, 실내골프연습장, 피트니스센터, GX룸, 독서실, 라운지카페, 어린이집 등 다양한 커뮤니티 시설도 계획돼 있다.

이 단지는 규제 시행 전에 분양을 마친 선분양 단지다. 이미 입주자모집공고를 완료해 2025년 6월부터 시행되는 제로에너지건축물(ZEB) 설계 의무화, 층간소음 기준 강화, 지하주차장 및 세대 내 소방시설 기준 강화 등 다양한 건축 규제의 적용을 받지 않는다.

금융 혜택도 제공한다. 현재 계약금 1차 500만원 정액제, 중도금 이자 후불제 등 다양한 조건이 적용된다. 초기 자금 부담을 줄일 수 있고, 금리와 대출 규제가 강화되고 있는 시점에 2026년 10월 입주를 앞두고 있어 비교적 안정적으로 신축 아파트를 마련할 수 있는 조건을 제공한다.