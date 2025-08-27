리얼미터 현안조사 ‘부정평가’ 41.5%

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 진행한 한미 정상회담에 대해 53.1%가 긍정적으로 평가했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 26일 전국 18세 이상 507명을 대상으로 실시한 조사에서 한미 정상회담에 대한 전반적 평가를 묻는 질문에 53.1%(매우 잘했다 37.6%, 잘한 편이다 15.6%)가 긍정적으로 응답한 것으로 나타났다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±4.4%)

반면 부정적으로 평가한 비율은 41.5%(매우 잘못했다 27.9%, 잘못한 편이다 13.6%)로 조사됐다. ‘잘 모름’은 5.4%였다.

지역별로 살펴보면 광주·전라(66.3%), 경기·인천(57.5%) 지역에서 긍정 평가가 상대적으로 높게 나타났다. 부산·울산·경남에서도 긍정 평가가 51.6%를 기록해 부정평가 38.4%보다 높은 비율을 보였다.

반면 서울(긍정 45.9% vs 부정 46.6%), 대전·충청·세종(긍정 48.9% vs 부정 48.3%), 대구·경북(긍정 47.0% vs 부정 44.0%)에선 긍정평가와 부정평가가 팽팽하게 맞선 것으로 조사됐다.

연령대별로 보면 40대(긍정 67.5% vs 부정 28.4%), 50대(긍정 67.8% vs 부정 30.9%)에서 60%대의 긍정평가 비율을 보인 것으로 나타났다. 반면 18∼29세에서는 부정평가가 58.8%를 기록해 전체 연령대 중 부정평가 비율이 가장 높게 나타났다. 18~29세에서 긍정평가는 39.1%로 조사됐다.

아울러 한미 정상회담의 성과 유무와 관련해 전체 응답자 중 60.7%가 성과가 있었다고 답한 것으로 나타났다. 성과가 없었다는 응답은 34.6%로 조사됐다.

구체적으로는 ‘조선업·제조업 등 경제 협력 확대’를 꼽은 비율이 18.0%로 가장 높았다. ‘양국 정상 간의 개인적 신뢰 구축 14.0%, 북미 대화 및 한반도 평화 진전 13.9%, 한미일 동맹 간 협력 강화 10.5%, 방위비 분담금 및 주한미군 문제 협상 4.3%로 각각 나타났다.

이번 조사는 무선 100% 무작위 생성 표집 틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답조사 방식으로 이뤄졌다. 응답률은 5.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.