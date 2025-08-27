사회적가치 행사 ‘SOVAC’ 영상 개회사 ‘지속가능한 미래를 디자인하다’ 주제로 진행 1만여명 참여 등 성료

[헤럴드경제=고은결 기자] 올해로 7회째인 국내 대표적 사회적가치 생태계 플랫폼 ‘SOVAC(Social Value Connect)’이 성료했다.

지난 25일부터 이틀간 서울 삼성동 코엑스에서 ‘지속가능한 미래를 디자인하다’를 주제로 열린 ‘SOVAC 2025’는 1만여명이 참여한 가운데 26일 막을 내렸다.

올해는 미래세대, 글로벌, 일반시민으로 참여대상을 대폭 확대해 사회문제 해결과 지속가능한 성장을 위한 플랫폼으로 자리잡았다는 평가다.

행사에는 SK하이닉스, SK텔레콤, 현대해상, 카카오임팩트 등 민간기업과 서울대·KAIST 등 학계, 행정안전부·고용노동부 등 정부·공공기관을 포함해 SOVAC 파트너사 180여개가 참가했다. 특히 대학생 등 청년세대와 일본의 사회적기업 관계자들도 참여해 사회적가치 생태계 확장의 가능성을 보여줬다.

최태원 SK그룹 회장이 제안해 지난 2019년 출범한 SOVAC은 지난 7년간 사회적기업·소셜벤처의 임팩트 투자 유치와 제품·서비스 판로 개척 등 기여를 통해 생태계 활성화와 자생력 강화에 기여했다.

최태원 회장은 첫날 영상 개회사에서 “복합적 사회 문제에 직면해 있는 우리가 지속가능한 해법을 만들기 위해서는 발상과 구조의 전환이 필요하다”며 “사회문제 해결은 정부 혼자 할 수 없고 기업∙시민사회∙학계 모두가 주도적으로 참여해야 한다”고 말했다.

이어 “사회문제 해결에 성과를 내는 기업과 조직 혹은 개인이 더 많은 기회와 보상을 받는 구조로 변화할 필요가 있다”며 “사회문제 현황과 성과를 정확히 측정하는 체계를 만들고 성과 기반 보상구조를 제도화하자”고 제안했다.

올해 처음 개최된 경연대회 ‘SK텔레콤 FLY AI X SOVAC Challenger’에는 66명의 대학생들이 사회적기업들과 함께 자원순환, 고령화, 장애인 접근성 등 사회문제 해결을 위한 인공지능(AI) 설루션을 제안했다. 대상을 수상한 ‘FEELINK’팀은 시각장애인이 모바일 앱의 이미지를 음성으로 안내받을 수 있는 설루션을 제시했다.

사회적가치 창출을 위한 글로벌 협력 방안을 논의하는 세션도 마련됐다. ‘한·일 임팩트 투자 협력’을 주제로 열린 세션에서는 양국의 사회적가치 생태계 이해관계자들이 모여 경험과 사례를 공유하며 실질적 협력 방안을 논의했다.

이외에 마켓·판매 부스에서는 50여개 사회적기업이 일반인들을 대상으로 상품을 판매하고 수익금을 결식아동에 기부하는 바자회를 열었다. 행사기간 진행된 기부 플랫폼 ‘카카오같이가치’ 프로그램에는 총 2만7000명이 참여해 아동 급식, 청소년 교육, 환경문제 해결, 학교폭력 예방 등에 후원했으며 모금액은 총 3000만원에 달했다.

SOVAC 관계자는 “SOVAC은 지난 7년간 국내 대표 사회적가치 플랫폼으로 자리잡으며 사회적기업·소셜벤처 생태계의 다양한 이해관계자들뿐 아니라 미래세대와 글로벌까지 참여를 넓혀왔다”며 “앞으로 더 많은 이들이 사회문제 해결에 동참할 수 있도록 소통과 협력의 장을 만들어가겠다”고 말했다.