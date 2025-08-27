- “도시와 건축, 함께 누리다”…포럼·전시·체험·박람회 한자리

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 오는 9월 4일~7일까지 나흘간 대전컨벤션센터(DCC) 제1·2전시장 일원에서 ‘2025 대전도시건축 한마당’을 개최한다.

이번 행사는 대전시가 주최하고 (사)대전도시건축연구원이 주관하며, 충남대학교 RISE사업단과 ㈜마이스유가 협력한다. 개막식은 오는 9월 5일 DCC 제2전시장 로비에서 연다.

‘대전도시건축 한마당’은 포럼·전시·체험·박람회를 한자리에서 만날 수 있는 종합 축제로, 시민과 건축 전문가가 함께 도시와 건축의 가치를 공유하고 체험할 수 있도록 기획했다.

제1전시장에서는 학계와 연구기관이 참여하는 ‘도시건축 인문학 포럼’, ‘스마트 도시와 건강한 삶’, ‘지역 재생기업과 지역경제’ 등 8개 세션의 전문 포럼을 진행한다. 제2전시장에서는 ‘제17회 대전건축문화제’, ‘건축·가구 박람회’가 동시에 열려 산업 전시와 시민 체험을 함께 즐길 수 있다.

대전건축문화제에서는 대전·충청권 5개 대학(한밭대·한남대·목원대·배재대·대전대)이 참여하는 졸업작품전(153작품)과 ‘제27회 대전광역시 건축상’, ‘우수공사장’ 시상식, 지역 건축사·건축가 초대작가전(12작품) 등을 마련한다.

특히 국토안전관리원과 함께하는 건설안전 VR 체험 프로그램과 건축디자인 캠프 수상작 전시도 준비했다. 이 전시회는 가족 단위 관람객들의 큰 호응이 있을 것이란 기대다.

또한 ‘대전RISE 도시건축문화제’는 학제 간 교류와 국제 협력을 주제로 나가사키 지역과의 캡스톤 프로젝트 성과를 공유하고, 스마트시티·로컬 브랜딩·스마트 에이징 등 도시 관련 의제를 심도 있게 다룬다.

건축·가구 박람회에는 건축자재·인테리어·스마트 건설·제로 건축 관련 약 200개 기업과 대전·충청권 가구업체 150여 곳이 참여해 최신 기술과 신제품을 선보인다.

이장우 대전시장은 “전시와 포럼, 박람회를 연계한 이번 행사는 지역 건축문화의 저변을 넓히고 건축 인재 육성과 산학 네트워크 확산에 기여하는 의미 있는 축제가 될 것”이라며 “많은 시민이 참여해 도시와 건축의 가치를 직접 체험하길 바란다”고 말했다.