KT, 부산시·부산정보산업진흥원, 클라우드 세미나 생성형 AI, 클라우드, 보안 등 업무 혁신 사례 공유 기업별 산업 특성, 디지털 전환 등 고려 맞춤형 컨설팅

[헤럴드경제=고재우 기자] KT는 부산광역시, 부산정보산업진흥원 등과 함께 지난 26일 부산 해운대구 벡스코 제2전시장에서 클라우드 전문 세미나 ‘부산 클라우드데이 2025’를 개최했다고 27일 밝혔다.

부산 클라우드데이 2025에는 KT와 한국마이크로소프트 임직원 등이 참석해 부산·울산·경남 지역 기업들을 대상으로 디지털 전환의 필요성을 알렸다. 구체적으로 인공지능(AI)·클라우드 중심의 인공지능 전환(AX) 전략과 기술 등이 공유됐다.

이를 통해 부산대 제로트러스트 연구소, 태광, 유니버셜마린테크 등 기업 고객 약 300명은 생성형 AI, 클라우드, 보안 인프라 등 최신 기술 트렌드와 클라우드 도입을 통한 업무 혁신 사례를 확인했다.

KT는 공공·제조 분야에 적용 가능한 클라우드 도입 전략과 기업별 맞춤형 AX 전략, 기업의 디지털 전환 등을 설명했다. 세부적으로 KT 클라우드플렉스, KT 매니지드 프라이빗 클라우드 등 클라우드 서비스들이 소개됐다.

KT 클라우드플렉스는 마이크로소프트 애저와 아마존웹서비스(AWS), KT 클라우드 등 클라우드 서비스를 고객 환경에 최적화해 제공하는 서비스다. KT 매니지드 프라이빗 클라우드는 월 구독 형태로 엔터프라이즈급 클라우드 환경을 구축할 수 있는 서비스다. 이와 관련 해당 상품을 구성하는 서비스형 인프라(IaaS) 설루션인 ‘KT 매니지드 프라이빗 클라우드 V1’은 최근 보안기능확인서를 획득하기도 했다.

이어 마이크로소프트의 AI 최신 트렌드와 클라우드 도입 지원 방안, KT클라우드의 AI 파운드리로 구현하는 AX 혁신 방안 등 발표도 있었다.

아울러 KT는 세미나 현장에서 참석 기업을 대상으로 1대1 맞춤형 컨설팅도 진행했다. 여기서는 AI와 클라우드 전문가가 각 기업의 산업 특성과 디지털 전환 수준을 고려한 클라우드 도입 전략 등을 제공했다.

김태열 부산정보산업진흥원장은 “지역 기업들이 디지털 전환 과정에서 새로운 기회를 찾는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 기업들의 성장과 혁신을 가속할 수 있도록 지원하고, 협력의 플랫폼 역할을 하겠다”고 밝혔다.

유서봉 KT 엔터프라이즈 부문 AX사업본부장은 “부산 클라우드데이 2025가 AI와 클라우드에 대한 지역 기업들의 기술 이해도를 높이고, 디지털 전환에 필요한 전략 수립에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.