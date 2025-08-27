바이루 총리, 의회에 신임 투표 요청…좌우 야권 “정부 불신임” 정치적 불안정 위기에 프랑스 지수 2%대 하락…마크롱, 사임 요구 거부

[헤럴드경제=김지헌 기자] 프랑스 총리가 긴축 재정 예산안을 통과시키기 위해 하원의 신임 투표를 요청하면서 스스로 벼랑 끝에 내몰렸다.

정부를 끌어내릴 명분을 찾고 있던 야당들이 일제히 불신임에 투표하겠다고 벼르고 있어 예산 정국을 앞둔 프랑스 정치권이 또다시 혼돈에 빠질 전망이다.

프랑수아 바이루 총리는 25일(현지시간) 오후 기자회견에서 국가의 재정 상태가 더는 손 놓고 있을 수 없는 지경에 빠졌다며 긴축 재정을 펴야 한다고 강조했다.

프랑스의 공공 부채는 지난해 기준 3조3000억 유로(약 5200조원)로, 프랑스 국내총생산(GDP) 대비 113% 수준이다. 매시간 부채가 1200만 유로씩(약 180억원) 증가해 왔다는 게 바이루 총리의 설명이다.

바이루 총리는 프랑스인들이 아직도 현실의 심각성을 이해하지 못하고 있다며 충격 요법으로 ‘정부 신임 투표’ 카드를 꺼내 들었다. 긴축 재정에 대한 여론의 반발이 엄청난 상황에서 국민의 대표인 의회의 신임을 확보해 정책 추진 동력을 얻겠다는 계산도 깔렸다.

그러나 프랑스 매체들은 바이루 총리의 의회 신임 투표 요청을 두고 ‘자살 행위’라는 평가를 내놨다.

의회 내 중도 세력인 범여권이 절대다수를 차지하지 못한 상황에서 좌우 양 진영이 정부 기조에 강하게 반발하고 있어 신임 투표를 통과하기 어렵기 때문이다.

야당들은 기다렸다는 듯 정부를 무너뜨리겠다는 결의를 다지고 있다.

극우 국민연합(RN)의 마린 르펜 하원 원내대표는 엑스(X·옛 트위터)에 “국민은 이 상황을 심각하게 인식했기 때문에 총리의 조치들을 거부하고 있다”며 이 상황의 책임자는 “우리가 수년간 투쟁해 온 체제의 정당들로, 좌파, 우파 그리고 마크롱주의자들”이라고 비판했다. 그러면서 내달 8일 의회 표결에서 반대표를 던질 것이라고 밝혔다.

극좌 굴복하지않은프랑스(LFI)의 장뤼크 멜랑숑 대표는 라디오 프랑스 앵테르에서 “바이루 총리는 자신이 처한 상황의 책임자가 아니다. 궁극적 원인을 찾아야 한다”며 에마뉘엘 마크롱 대통령을 겨냥했다.

극좌 진영의 대선 후보인 멜랑숑 대표는 “평화롭고 민주적이며 공화국적인 유일한 해결책”은 마크롱 대통령의 퇴진이라며 내달 23일 대통령 탄핵안을 발의할 것이라고 예고했다. LFI는 지난해에도 마크롱 대통령 탄핵을 시도했으나 무위로 돌아갔다.

LFI와 좌파 연합을 결성한 녹색당과 공산당 역시 정부 불신임 표를 던지겠다고 공언했다.

지난해 바이루 정부가 들어선 이래 정부에 협조적인 태도를 보여 온 좌파 사회당의 기류도 심상치 않다.

올리비에 포르 사회당 대표는 25일 일간 르몽드에 “사회당이 총리에게 신임을 표명하는 건 상상할 수 없는 일”이라며 반대표를 던지겠다고 예고했다. 정부 붕괴 위기에 각료들은 막판까지 야당과 국민을 설득하겠다는 입장이다.

에리크 롱바르 재무 장관은 26일 프랑스 앵테르에서 정부가 재정 상태를 개선하지 않을 경우 “IMF가 개입할 위험”이 존재한다고 경고하며 “2026년 예산을 준비하기 위해 모든 사람과 계속 소통할 것”이라고 말했다.

장 노엘 바로 외무 장관도 RTL 방송 인터뷰에서 바이루 총리의 결정을 “용기와 현명함의 행동”이라고 평가하며 “부채에 짓눌린 프랑스를 우리 자녀들에게 물려줄 것인가”라고 반문했다. 그러면서 의회가 정부를 불신임할 경우 국가를 “불안정과 위기로 몰아넣을 위험이 있다”고 우려했다.

정치적 불안정성이 커지면서 프랑스 증시 CAC40은 이날 오전 한때 2%대까지 떨어졌다가 오후 들어 낙폭을 일부 줄이고 1.70% 약세로 장을 마감했다.

야당의 정부 불신임 위협에 마크롱 대통령은 “정치 세력들이 타협과 안정의 길을 찾아 그에 걸맞은 역할을 해야 한다”고 말했다.

마크롱 대통령은 르주르날뒤디망슈와 한 인터뷰에서 정치적 교착 상태를 피해야 한다며 이같이 말했다. 이 인터뷰는 바이루 총리의 기자회견 전에 이뤄졌으나 26일 오후 공개됐다.

마크롱 대통령은 야권의 대통령 사임 요구에 대해서는 “대통령직은 선출된 목적을 수행하고, 국가를 위해 옳다고 믿는 일을 하는 것”이라며 “이것이 내가 취임 첫날부터 지금까지 해 온 일이며, 마지막 순간까지 계속할 일”이라고 말했다.