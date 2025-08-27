[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 미국의 무역합의 간 논란과 관련해 이번 한미정상회담을 통해 마무리 지었다고 26일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 주재한 국무회의에서 그동안 완료된 무역 상대국과의 협상 타결을 거론하던 중 “말하기 싫지만, 그들은 뭔가를 할 수 있을지 시도하려 했고, 합의를 지켰다”며 “그건 잘된 일”이라고 말했다.

그는 “한국과 (무역협상에서) 문제가 있다고 들었다. 그러나 어제 (한국 대통령을) 만났고 그들(한국)은 해결됐다”며 이같이 말했다.

이어 “우리가 (무언가를 추가로) 한 게 아니다”며 “그저 같은 합의를 지킨 것고 그는 합의를 지켰다”라고 했다.

트럼프 대통령은 무역협상에서의 문제가 어떤 것이었는지에 대해선 구체적으로 언급하지 않았다.

기존에 큰 틀에서 합의한 양국 무역협상에서 남아있던 쟁점을 전날 이재명 대통령과의 한미정상회담을 통해 미국 측에 유리한 쪽으로 결론을 내렸다는 취지의 발언이란 해석이 나온다.

한편 한국은 지난달 30일 협상을 통해 한국에 매겨진 25%의 상호관세율을 15%로 낮추기로 미국과 합의했다. 대신 3500억 달러 규모의 대미 투자, 1000억 달러 상당의 미국산 에너지 구매 등을 하기로 했다.