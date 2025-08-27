[헤럴드경제=문영규 기자] 튀르키예의 교통부 장관이 고속도로에서 시속 225㎞로 과속운전을 하고 영상을 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개했다가 논란이 일자 경찰에 자진신고를 하는 일이 벌어졌다.

압둘카디르 우랄로을루 튀르키예 교통인프라부 장관은 지난 24일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 자신이 운전하는 차량 계기판이 시속 225㎞까지 올라가는 장면이 담긴 동영상을 올렸다.

우랄로을루 장관이 운전한 고속도로는 앙카라에서 니으데로 이어지는 구간이었다. 이곳의 제한속도는 시속 140㎞인 것으로 알려졌다.

우랄로을루 장관이 갓길을 이용해 다른 차량을 추월하는 장면도 공개됐다.

그는 “민요와 함께하는 앙카라-니으데 고속도로”라며 “우리는 지칠 때마다 대통령으로부터 영감을 받아 ‘아직 충분히 노력하지 않았다’고 말하며 다시 길을 나선다”고 썼다.

누리꾼들은 게시물에 “제한속도가 시속 최고 140㎞인 길에서 210㎞로 달렸다”, “도로교통법상 시민이 시속 223㎞로 운전하면 어떤 처벌을 받게되나” 등의 분노에 찬 댓글을 남겼다.

한 누리꾼은 “이 영상을 저장했다”며 “앞으로 과속으로 과태료를 부과받으면 법원에 이의를 제기하겠다”고 쓰기도 했다.

우랄로을루 장관은 논란이 확산되자 SNS에 “도로 상태를 점검하기 위해 운전석에 앉았다가 잠시 제한속도를 초과했다”며 해명했다.

그는 “해당 영상을 자진신고했다”고 밝히면서 과태료 고지서 사진도 함께 공개했다.

그러면서 “제한속도 준수는 모두의 의무이며 교통경찰이 필요한 처벌을 내렸다”며 “앞으로 더욱 조심하겠다”고 덧붙였다.

튀르키예 경찰은 우랄로을루 장관에게 9267리라(약 31만5000원)의 벌금을 부과했다.