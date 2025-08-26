[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대학교 글 로컬대학추진단은 지난 24일부터 27일까지 말레이시아 티드렉(Tropical Infectious Diseases Research & Education Centre)을 방문해 ‘글로벌 공동교육 프로그램 운영 및 국제 공동연구’를 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 국립경국대 글로컬대학추진단 윤선우 백신고도화센터장과 말레이시아 티드렉 관계자 등이 참석해 글로벌 네트워크 활성화와 고도화를 위한 협력 의지를 다졌다.

이번 업무협약 체결을 바탕으로 국립경국대와 말레이시아 티드렉은 국제 공동연구, 글로벌 인턴십형 캡스톤디자인 프로그램, 심포지엄 개최 등을 활성화하기 위해 공동 협력할 예정이다.

오는 11월에는 글로벌 감염병 심포지엄 개최를 계획하고 있다.

티드렉은 열대성 감염병 연구와 교육의 중심 허브로, 첨단 실험시설과 국제협력 네트워크, 위기대응 역량을 두루 갖춘 말레이시아 및 국제 보건 연구의 핵심 기관이다.

센터에는 항바이러스 및 치료제 개발, 절지동물 연구, 고위험 병원체 연구, 백신 및 단백질 치료제, 품질보증 및 교육, 통합 유전체학 등 다양한 연구 유닛이 운영되고 있다.

또한 열대 지역 특유의 감염병에 대한 연구와 인재 양성을 위해 다양한 국제 연구 기관과 협력 중이며, 뎅기열·치쿤구니야 등 임상 샘플을 수집하고 이를 기반으로 한 테스트 지원도 가능하다.

티드렉 Van Lun Low 교수는 “열대 감염병은 기후 변화로 인해 전 세계가 주목하는 질병이다”며 “티드렉에서 진행 중인 다양한 교육 프로그램이 국립경국대 학생들의 질병 이해에 큰 도움이 될 것이다”고 말했다.

이어 “국립경국대와의 글로벌 공동연구를 통해 열대 감염병 제어 기술 연구를 제시하고 지속적인 학술 교류의 기반을 마련하고자 한다”고 덧붙였다.

윤선우 백신고도화센터장은 “이번 티드렉과의 업무협약을 통해 국립경국대 학생들의 글로벌 인턴십형 캡스톤디자인 프로그램 수업 기반을 마련했다”며 “학생들과의 인적 교류를 활성화하고, 11월 열릴 심포지엄을 통해 글로벌 감염병 네트워크 확립에도 힘쓰겠다”고 전했다.