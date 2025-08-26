금융권도 ‘노란봉투법 리스크’ 촉각 자회사·콜센터 노조 요구 커질 듯 위탁계약 보험 설계사 교섭 목소리 ‘노조몽니’ 금융 구조조정 지체되나

‘노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 개정안)’이 국회에서 통과되면서 금융권이 긴장하고 있다. 교섭권 확대를 요구하고 경영진 압박이 거세질 수 있어 노조의 영향력이 확대될 경우 금융권 전반에도 리스크가 커질 수 있다는 우려 때문이다.

26일 금융권에 따르면 금융사들은 향후 ‘노란봉투법’ 시행으로 노조의 집단행동이 확대될 가능성에 대한 대비책을 세우고 있다. 특히, 자회사나 협력사 노동자의 교섭권 확보에 따른 리스크에 대해 종합적으로 검토하고 있다.

‘노란봉투법’은 노사 관계에서 사용자와 쟁의 행위의 범위를 넓히고 파업 노동자 등에 대한 손해배상을 제한하는 내용을 골자로 한 법이다. 지난 24일 국회 본회의를 통과했고, 공포 6개월 후 본격 시행 예정이다.

금융권에서는 ‘노란봉투법’의 핵심 리스크로 노동자의 교섭권 확대를 뽑는다. 교섭권을 가지는 노동자가 늘어나면서 노사 갈등이 확대되거나 경영상 의사 결정에 제약이 커질 수 있다는 지적이 제기된다.

특히 자회사 노조가 여럿 있거나, 노조가 있는 하청업체와 하도급 계약을 맺은 금융사들의 긴장도가 높다. 대표적으로 IBK기업은행의 경우 총 9개의 자회사 중에 IBK벤처투자를 제외한 8곳에 노조가 있다. ‘노란봉투법’에 따라 기업은행에 대한 자회사 노조들의 교섭권이 인정되면 임금 인상 요구에서 더 나아가 경영 참여 확대까지 요구할 가능성이 있다. 다른 업종에서는 이미 현실화했다. 네이버 산하 6개 자회사의 노조는 오는 27일 집회를 열고 원청과의 직접 교섭을 요구할 계획이다.

또한 콜센터 등 하청업체 노조가 원청에 대한 교섭권을 확보할 경우에도 원청 수준의 성과급이나 복지 등 과도한 요구를 할 가능성도 있다. 시중은행 한 관계자는 “은행의 경우 협력사 중에 콜센터의 규모가 가장 크다”며 “앞으로 콜센터 노조와 장기적으로 원활한 관계를 형성하는 것이 중요해질 것으로 보인다”고 말했다.

보험업권도 상황은 마찬가지다. 기존에는 전속 설계사나 법인보험대리점(GA) 소속 설계사 모두 기존에는 특수고용 근로자로 분류돼 직접적인 근로자로 인정받기 어려웠다. 하지만 ‘노란봉투법’이 시행되면 ‘사용자’의 범위가 넓어져 위탁계약 형태의 보험설계사도 단체 교섭을 요구할 여지가 생긴다. 이들이 노조를 만들어 회사에 처우 개선 등에 대한 요구사항을 제시할 수 있고, 결렬될 땐 파업도 가능해진다.

특히 ‘보험사-자회사형 GA-보험설계사’로 이뤄진 구조는 상대적으로 ‘노란봉투법’에 더욱 취약하다. 자회사형 GA를 보유한 대형 보험사의 경우 GA 소속 설계사들이 노조를 통해 원청에 요구를 확대한다면 상당한 진통이 예상된다.

교섭권 확대는 노조 간 갈등으로 번질 가능성도 있다. 성과급의 경우 총량은 정해져 있고 이를 나눠 갖는 방식인데, 자회사나 협력사 노조에서 몫을 요구할 경우 모회사 또는 원청 노조가 반발할 수 있기 때문이다. 한 은행권 노조 관계자는 “모회사 노조 입장에서는 (노란봉투법으로) 하청업체나 자회사 노조의 영향력이 커지게 되면 벌어들인 이익의 파이를 배분해야 하는 것이기 때문에 반길 수 없는 상황”이라고 말했다.

필수 불가결한 금융사 구조조정 절차도 지연될 수 있다. 최근 ‘뜨거운 감자’였던 MG손해보험 정리와 같이 부실금융사 구조조정 과정에서 예금보험공사가 직접 노조의 단체교섭·쟁의 대상이 될 수 있다는 전망도 나온다. 관리 권한이 있는 예보에서 구조조정 등 민감한 결정을 내릴 때 노조의 직접 교섭과 단체행동 대상이 돼 행정·법적 절차가 복잡해질 수 있다. 또한 파업에 대한 손해배상이 제한되면서 구조조정 과정에서 노조의 몽니가 더 거세질 수도 있다.

박지순 고려대학교 법학전문대학원 교수는 “사업 경영상의 결정 의사결정도 노동 쟁의의 대상에 포함이 되면서 금융권 구조조정 이슈가 생길 때마다 의사결정이 지연될 수 있다”며 “협력사 노조가 예를 들어 은행의 성과급 일부를 배분해달라고 요구하고 나서면 또 다른 경영 방침에 허들이 생길 수 있다”고 지적했다.

신율 명지대 정치외교학과 교수는 “세부적으로 들여다볼수록 (노란봉투법엔) 엉성한 측면이 많아 파업이 늘고, 분쟁만 커질 가능성이 크다”며 “법을 구체화하고 해석의 여지를 줄이지 않으면 상황은 더욱 악화할 수밖에 없을 것”이라고 말했다. 김벼리·박성준 기자