[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK금융그룹은 26일 부산은행과 경남은행 하반기 신입행원 공개채용을 실시한다고 밝혔다.

이번 채용은 학력, 나이, 전공, 성별 제한이 없는 블라인드 형식으로 취업 지원 대상자, 등록 장애인 등은 관련 법률에 따라 우대한다.

또 지역인재 채용 확대를 위해 부·울·경 소재 고등학교 또는 대학교 졸업자를 대상으로 모집 직군별 지역 전형도 운영한다.

부산은행과 경남은행의 채용 전형은 서류전형, 필기전형, 종합면접, 기업문화 적합도 심사 및 컬쳐핏면접과 최종면접 순으로 진행된다.

직무별 역량을 갖춘 인재 선발을 위해 모집 분야는 일반직군, D-IT 직군으로 구분하며 부산은행의 경우 전년도와 같이 공인회계사나 변호사 등 전문직군 채용도 병행한다.

특히 이번 채용에서는 종합면접 합격자를 대상으로 기업문화 적합도 심사와 컬쳐핏 면접이 신설됐다.

기업문화 적합도 심사는 약 1주일간 진행되며 이어 1박 2일 합숙 형태의 공동 컬쳐핏 면접을 통해 지원자의 가치관과 조직 적응력을 종합적으로 검증할 예정이다.

BNK금융그룹 채용관계자는 “부산은행, 경남은행이 공동으로 진행하는 컬쳐핏 면접을 통해 지원자들이 그룹의 핵심 가치와 하나 된 양 은행의 기업문화를 공유, 공감할 수 있다는 점에서 이번 채용은 큰 의미가 있다”고 밝혔다.

채용 관련 세부 사항은 부산 및 경남은행 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.