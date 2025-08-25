[헤럴드경제=박지영 기자]이재명 대통령이 24일(현지시간) 우크라이나 독립기념일을 맞아 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 축전을 보냈다.

젤렌스키 대통령이 엑스(X·옛 트위터)에 이 대통령이 보낸 축전을 올렸다. 이 대통령은 “우크라이나의 독립기념일을 맞아 진심 어린 축하를 전한다”며 “1992년 수교 이후 양국은 우호적이고 협력적인 관계를 계속 발전시켜 왔다”고 밝혔다.

이어 “우크라이나의 평화 회복과 재건이 조속히 실현되기를 진심으로 바란다”며 “우크라이나의 평화와 번영, 대통령님의 건강, 우크라이나 국민의 안정과 행복의 번성하는 미래를 기원한다”고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 이 대통령의 추건에 감사를 표했다. 젤렌스키 대통령은 “우크라이나는 우리 주권과 영토 보전에 대한 한국의 변함없는 지지, 그리고 이처럼 어려운 시기에 우리나라에 제공한 경제적, 인도주의적 지원을 매우 소중히 여긴다”고 답했다.

또 “우리는 공동의 노력을 통해 우리 국민들의 이익을 위해 양국 관계를 강화하는 데 더 큰 성과를 낼 수 있을 것으로 확신한다”고 덧붙였다.

우크라이나는 옛 소련에 대한 독립선언법이 통과된 1991년 8월 24일을 독립기념일로 정해 기념하고 있다.