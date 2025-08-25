소프트뱅크 지분율 32.4%→17.39%로

[헤럴드경제=박지영 기자]소프트뱅크가 올해 들어 2조 3000억원에 달하는 쿠팡 주식을 처분한 것으로 나타났다.

25일 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 소프트뱅크는 이달 20일(현지 시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 쿠팡 주식 2000만주를 5억7680만달러, 한화 약 8600억원에 매각한 것으로 나타났다.

지난 5월 8일에는 3000만주를 7억9800만달러(약 1조1076억원)에, 6월 13일 1000만주를 2억8310만달러(약 3929억원)에 쿠팡 주식을 매각했다.

올해 세 차례에 걸쳐 매각한 쿠팡 주식은 모두 6000만주이고 규모는 16억5790만달러(약 2조3012억원)다. 이로써 소프트뱅크의 지분율은 지난 2021년 12월 31일 32.4%에서 현재 17.39%로 떨어졌다.

한편 쿠팡Inc는 올해 2분기 85억 2400만 달러, 한화 약 11조9000억원대 매출을 기록했다. 전년 동기(10조357억원) 대비 19% 성장했다. 2분기 영업이익은 2093억원(1억4900만달러)으로 집계됐다.