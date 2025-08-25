[헤럴드경제=박지영 기자]지난해 노벨경제학상을 수상한 제임스 로빈슨 미 시카고대 정치학과 교수가 ‘케이팝데몬헌터스’를 언급하며 한국 문화가 주목받는 이유로 포용적 제도를 꼽았다.

25일 로빈슨 교수는 고려대학교 안암캠퍼스 대강당에서 열린 특별강좌에서 “아들이 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 푹 빠져서 저도 다섯 번이나 봤습니다. 농담이 아니고 진짜다”라고 말했다. 그는 한국 문화의 힘을 보여주는 상징적 사례로 케데헌을 꼽았다.

로빈슨 교수는 국가 성장의 원천이 ‘포용적 정치·경제 제도’에 있다고 강조하면서 한국 문화의 전세계적인 인기 또한 포용적 제도를 수용한 결과라고 해석했다.

그는 “포용적 정책이 혁신을 만들고, 또 그런 혁신이 포용적 사회를 만들어낸다”며 “한국의 문화적 폭발력은 이 사회가 만들어내는 혁신과 변화를 상징한다”고 했다.

로빈슨 교수는 한국은 포용적 제도의 세계적인 모범 사례라며 “과학기술 연구 개발뿐 아니라 사회 전 분야에서 개인이 일을 잘 할 수 있도록 자유롭게 허용해 혁신을 유도하고 있다”고 평가했다.

또 “지리적으로 가깝고 언어도 동일한 북한이 한국과 경제적으로 다른 길을 가고 있는 이유는 착취적 경제 제도를 고집했기 때문”이라고 지적했다. 이념 구분을 떠나 북한 사회에는 혁신을 유도할 만한 경제적 유인이나 제도가 없다는 것이다.