3대 영화제 ‘베니스국제영화제’ 27일 개막 ‘어쩔수가없다’·‘부고니아’ 경쟁 부문 진출 넷플릭스의 귀환·거장들의 ‘별들의 전쟁’ 예고

[헤럴드경제=손미정 기자] 오는 27일(현지시간) 베니스국제영화제(이하 베니스영화제)가 11일 간의 여정을 시작한다. 칸국제영화제, 베를린국제영화제와 함께 세계 3대 영화제 중 하나로 꼽히는 이 영화제는 전 세계에서 가장 역사가 오래됐다. 이와 함께 내달 토론토국제영화제(TIFF), 그리고 부산국제영화제(BIFF)로 이어지는 ‘가을 영화제 시즌’의 신호탄이기도 하다.

올해 베니스영화제는 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’가 메인 경쟁 부문에 초청돼 어느 때보다 국내 영화팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 한국 영화가 베니스영화제 경쟁 부문에 진출한 것은 13년 만이다. 여기에 세계 영화계의 주목을 받는 거장들이 대거 이번 베니스 영화제 경쟁 부문에서 ‘황금사자상’을 두고 경쟁하며, 이름 그대로 ‘별들의 전쟁’을 벌일 전망이다. 올해 베니스영화제의 관전포인트를 몇 가지 꼽아봤다.

박찬욱과 부고니아…韓 영화의 자존심 지킨다

“한국 영화가 오랜만에 베니스에 간다는 것, 그것이 경쟁 부문이라는 것이 의미있는 것 같다”.

박찬욱 감독은 지난 19일 서울 CGV아이파크몰용산에서 진행된 ‘어쩔수가없다’ 제작보고회에서 베니스 진출 소감에 대해 이렇게 밝혔다. ‘헤어질결심’(2022) 이후 3년 만의 신작인 박 감독의 ‘어쩔수가없다’는 오는 29일 베니스에서 월드 프리미어로 최초 공개된다. 오랜만에 성사된 한국 영화의 베니스 나들이다.

‘어쩔수가없다’의 초청으로 역대 베니스영화제 경쟁부문 진출 한국영화는 ‘씨받이’(1987), ‘거짓말’(1999), ‘섬’(2000), ‘수취인불명’(2001), ‘오아시스’(2002), ‘바람난 가족’(2003), ‘빈집’(2004), ‘하류인생’(2004), ‘친절한 금자씨’(2005), ‘피에타’(2012) 등 총 11편이 됐다. 만약 ‘어쩔수가없다’가 수상의 영광까지 안으면, 올해 칸 영화제에서 ‘무관의 설움’을 겪었던 한국 영화의 명예가 회복될 수 있을 것이란 기대가 커지고 있다.

오는 9월 24일 국내 개봉이 확정된 ‘어쩔수가없다’는 미국 작가 도널드 웨스트레이크가 쓴 소설 ‘액스’(THE AX)를 원작으로 한 영화다. 회사에서 해고된 만수가 아내 미리와 두 자식, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해 재취업에 나서면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 배우 이병헌이 만수 역을, 손예진이 아내 미리 역을 맡아 이번 작품에서 처음 부부로 만났다. 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 함께 출연했다.

CJ ENM이 공동 제작한 ‘부고니아’도 이번 영화제 경쟁 부문에 진출했다. 장준환 감독의 장편 데뷔 영화인 ‘지구를 지켜라’(2003)의 할리우드 리메이크작이다. 음모론에 사로잡힌 두 명의 주인공이 유명 제약 회사 사장에 대해 지구를 파괴하려는 외계인이라고 확신하고 납치하는 이야기를 그렸다.

제80회 베니스영화제 황금사자상 수상, 제96회 아카데미 시상식 4관왕에 오른 ‘가여운 것들’(2023)의 요르고스 란티모스 감독이 연출을 맡았고, 엠마 스톤이 주연으로 출연했다. 전작 ‘더 페이버릿: 여왕의 여자’(2018), ‘가여운 것들’, ‘카인즈 오브 카인드니스’(2024)에 이어 란티모스 감독과 네 번째 호흡이다.

가상현실(VR)을 활용한 최민혁 감독의 영화 ‘저녁 8시와 고양이’도 이번 베니스영화제의 이머시브 경쟁 부문에 초청됐다. 실시간 이미지·독백 생성 기술을 활용해 사고로 연인을 잃은 한 만화가의 애도 과정을 보여주는 관객 체험형 작품이다.

이머시브 부문은 가상현실, 증강현실(AR) 등 기술을 활용한 몰입형 스토리텔링 작품들을 소개하는 부문으로, 영화제 측은 “인공지능(AI)을 시적이고 섬세하게 활용해 깊은 감정을 자아내는 창의적이고 감동적인 작품”이라고 평가했다.

돌아온 넷플릭스, 시네마-OTT 플랫폼 경계 허문다

지난해 베니스영화제 경쟁 부문에서 모습을 감췄던 넷플릭스가 이번에 세 편의 오리지널 영화를 경쟁부문에 진출시키며 화려하게 돌아온다. ‘제이 켈리’와 ‘프랑켄슈타인’, ‘하우스 오브 다이너마이트’다.

노아 바움백 감독의 ‘제이 켈리’는 유명 영화배우 제이 켈리와 그의 헌신적인 매니저 론이 예상치 못하게 유럽을 가로지르는 여정을 떠나게 되는 코미디 드라마다. 조지 클루니와 애덤 샌들러가 주연을 맡았다. 메리 셸리의 대표작을 원작으로 하는 ‘프랑켄슈타인’은 기예르모 델 토로 감독의 작품이다. 오스카 아이작과 제이콥 엘로디가 출연한다.

‘하우스 오브 다이너마이트’는 지난 2010년 ‘하트 로커’로 아카데미를 거머쥔 캐서린 비글로우 감독이 8년 만에 내놓은 연출 복귀작이다. 출처 불명의 단일 미사일이 미국으로 발사된 일촉즉발의 위기 속에서 벌어지는 이야기를 담은 정치 스릴러다.

올해 넷플릭스의 베니스 귀환은 사실 놀랍지 않다. 불과 2년 전 영화제에도 넷플릭스는 베니스영화제에 다섯 편의 작품을 출품했다. 지난해 영화제를 앞두고 알베르토 바르베라 베니스영화제 예술감독은 넷플릭스 작품의 부재에 대해 “일시적인 상황”이라며 “내년에 다시 넷플릭스가 힘을 보탤 것”이라고 밝히며 세간의 ‘우려’를 잠재웠다.

물론 부재가 침묵을 의미한 것은 아니다. 넷플릭스는 지난해 칸영화제에서 심사위원장 수상작인 ‘에밀리아 페레즈’의 북미 배급권을 사들이고, 베니스영화제에서는 안젤리아 졸리 주연의 ‘마리아’의 북미 배급을 따내며 존재감을 드러낸 바 있다.

넷플릭스와 베니스영화제의 공생은 인류 역사상 가장 오래된 영화제가 ‘극장 개봉’이라는 진입장벽을 스스로 허물었다는 점에서 의미가 있다. 한때 외부인으로 취급됐던 스트리밍 사업자를 창작 파트너로서 받아들이는 주류의 분위기 변화를 반영하는 대표적인 사례이기도 하다. 앞서 베니스영화제는 2018년을 기점으로 넷플릭스 오리지널 작품들을 대거 수용하며 영화제의 분위기 전환을 시도했고, 이후 넷플릭스는 적극적으로 베니스영화제를 월드 프리미어의 기회로 활용해 왔다.

지난 2018년에는 ‘그래비티’로 잘 알려진 알폰소 쿠아론 감독의 ‘로마’가 베니스영화제에서 황금사자상을 수상했다. 넷플릭스 최초의 국제영화제 최고상 수상이다. 이어 지난 2021년에는 넷플릭스가 제작한 제인 캠피온 감독의 ‘파워 오브 더 도그’가 78회 베니스영화제에서 은사자상(감독상)을 받았다. 이를 통해 넷플릭스는 글로벌 영화계의 주류 플레이어로서의 입지를 각인시켰다.

한 외신은 “넷플릭스의 입장에서 베니스는 전 세계의 관심과 예술적 신뢰, 190개국 이상의 동시 배급이라는 측면에서 완벽한 무대”라면서 “이번에도 넷플릭스는 다시 베니스로 돌아와 스튜디오와 제작자 간의 위계질서를 뒤흔들고 있다”고 분석했다.

베니스의 거장들…‘황금사자상’을 향한 경쟁

이번 베니스 영화제에는 세계 영화계의 주목을 받는 감독들이 ‘황금사자상’을 놓고 각축전을 펼친다. 캐서린 비글로, 짐 자무쉬, 노아 바움백을 비롯해 요르고스 란티모스, 파올로 소렌티노, 프랑소아 오종 그리고 박찬욱 감독 등이다. 화려한 라인업에 걸맞은 뜨겁고 치열한 경쟁이 세계 영화팬들을 기다리고 있다.

개막작은 이탈리아 영화 ‘은총(La grazia)’이 선정됐다. ‘일 디보’(2008), ‘그레이트 뷰티’(2013), ‘신의 손’(2021) 등으로 아카데미와 칸, 베니스 등에서 큰 족적을 남긴 이탈리아 대표 감독 파올로 소렌티노의 복귀작이다.

더불어 주목받는 작품 중 하나는 아카데미 후보작으로도 거론되고 있는 베니 사프디 감독의 ‘더 스매싱 머신’이다. 드웨인 존슨이 MMA(종합격투기) 선수인 마크 커 역을 분했고, 에밀리 블런트가 커의 아내 역을 맡았다. 올리비에 아사야사 감독의 ‘크렘린의 마법사’는 젊은 블라디미르 푸틴과 전략가의 충돌과 갈등을 그린 작품이다. 주드로가 젊은 시절 푸틴을 연기해 주목된다.

칸영화제 출품 가능성이 점쳐졌던 미국 인디 영화계의 대표 감독 짐 자무쉬의 ‘파더 마더 시스터 브라더’도 베니스행을 확정 지었다. 애덤 드라이버, 샬럿 램플링, 케이트 블란쳇 등이 출연한다. 자무쉬 감독의 경쟁 진출은 베니스영화제 입장에서는 나름의 ‘승리’다. 바르베라 감독은 기자회견에서 “칸이 지금까지 승리해 왔지만, 올해 그는 베니스에 있다”고 자축하기도 했다.

노르웨이 출신 모나 파스트볼 감독은 ‘앤 리의 고백’으로 황금사자상 경쟁에 참여한다. 18세기 급진적인 셰이커교 지도자의 삶을 뮤지컬로 풀어낸 영화다. 아만다 사이프리드가 주연을 맡았다.

‘은총’을 포함해 경쟁 부문에 오른 유럽 작품들도 눈에 띈다. 헝가리 출신이자 제68회 칸 심사위원 대상 수상에 빛나는 라즐로 네메스 감독은 가족 드라마 ‘고아’로 베니스를 찾는다. 프랑스 출신의 프랑수아 오종 감독은 영화 ‘이방인’으로 베니스영화제 경쟁 부문에 초청됐다. 알베르도 카뮈의 소설 ‘이방인’을 재해석한 작품이다.

세계 3대 영화제 중 가장 비정치적인 영화제로 꼽히는 베니스영화제이지만, 가장 시급한 현안에 대해선 적극적으로 목소리를 내 주목된다. 카우타르 벤 하니야 감독의 ‘힌드 라잡의 목소리’가 초청된 것이다. 영화는 지난 2024년 가자 지구에서 이스라엘군의 공격으로 몇 시간 동안 차량에 갇힌 후, 목숨을 잃은 다섯 살 팔레스타인 소녀의 이야기를 응급 구조대의 실제 녹음을 통해 들려준다.

바르베라 감독은 “이 영화는 가장 큰 인상을 남길 영화 중 하나”라면서 “(부디) 논란의 여지가 없기를 바란다”고 밝혔다.