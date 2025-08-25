[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 앨범으로 더블 밀리언셀러를 달성했다.

25일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 스트레이 키즈가 지난 22일 발매한 새 앨범 ‘카르마(KARMA)’가 한터차트 기준 200만 장 이상의 판매고를 기록, 하루 만에 더블 밀리언셀링을 달성했다.

‘카르마’는 한터차트의 주간 피지컬 앨범 차트(2025.08.18~08.24)와 써클차트의 주간 리테일 앨범 차트(2025.08.17~08.23) 1위에 올랐다.

뿐만 아니라 앨범은 22~24일까지 사흘 연속 월드와이드 및 유러피안 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐고 일본, 프랑스, 호주 등 해외 여러 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지했다.

타이틀곡 ‘세레머니(CEREMONY)’는 벅스 실시간 차트 1위를 비롯해 브라질, 태국 등에서 아이튠즈 송 차트 1위에 올랐다.

스트레이 키즈는 최근 K-팝 4세대 그룹 최초 세계 최대 스트리밍 플랫폼에서 팔로워 2000만을 달성했다. 특히 ‘카르마’는 22일 하루 동안 1826만 회 이상의 스트리밍을 기록, 2025년 K-팝 그룹 발매 첫날 최다 스트리밍 기록을 세웠다. 2023년 정규 3집 ‘파이브 스타(★★★★★, 5-STAR)’를 넘어서는 자체 최다 기록이다. 뮤직비디오는 공개 직후 트렌딩 월드와이드 1위에 오른 후 25일 오전까지 나흘째 정상 자리를 지키고 있다.