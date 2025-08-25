전통과 현대의 조화…문화상품으로서의 가능성 확인

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]천연염색의 전통과 창의를 잇는 축제의 장, ‘제20회 대한민국천연염색문화상품대전’이 성황리에 마무리됐다.

이번 대전은 국내외 다양한 작품을 통해 천연염색의 미적 가치와 실용성을 재조명하고 문화상품으로서의 새로운 가능성을 제시했다.

(재)나주시천연염색문화재단(이사장 윤병태, 이하 재단)은 ‘제20회 대한민국천연염색문화상품대전’을 마무리하고 당선작을 발표했다고 25일 밝혔다.

올해 대전 주제는 ‘천연염색에 대한 새로운 디자인’으로 전통 기법의 정수를 살리면서도 현대적 감각과 실용성을 접목한 작품들이 출품돼 심사위원단의 호평을 받았다.

심사는 전문성, 독창성, 심미성, 완성도를 종합적으로 검토했으며 그 결과 대상(문화체육관광부장관상)은 김연화 작가의 작품 ‘한국의 美’가 수상했다.

심사위원단은 이 작품이 전통적 색감과 현대적 조형미를 조화롭게 담아내 천연염색 문화상품의 높은 가능성을 보여줬다고 평가했다.

금상(전라남도지사상)에는 김경란, 정은경 작가의 작품 ‘결의 시간’이, 은상(나주시장상)에는 황혜영 작가의 ‘자연의 원본 기록’, 대만 유준경 작가의 ‘The Game of Dye’, 김희진, 박정용 작가의 ‘작품을 입다’, 백소영 작가의 ‘유아, 아동용 천연염색 이불 세트’가 선정됐고 동상은 총 5개 작품이 이름을 올렸다.

조경래 심사위원장은 “올해 출품작은 실용성과 미적 가치를 동시에 갖춘 작품이 많아 천연염색의 확장 가능성을 확인할 수 있었다”며 “선정되지 못한 작품 또한 문화상품으로서 충분한 의미와 가치를 지니고 있다”고 평가했다.

윤병태 이사장은 “제20회를 맞은 대한민국천연염색문화상품대전은 전통의 색과 기법을 현대적으로 재해석하는 장으로 자리매김했다”며 “천연염색이 문화적 가치와 산업적 잠재력을 동시에 지닌 영역으로 발전할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 수상작은 오는 9월 5일부터 한국천연염색박물관 기획전시실에서 특별전으로 공개될 예정이며 관람객들은 천연염색의 전통과 혁신이 어우러진 현장을 직접 확인할 수 있다.