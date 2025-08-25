[헤럴드경제=임세준 기자] 용해성 마이크로니들 패치 전문 브랜드 아르페(ARTPE)가 기미 및 색소침착 케어의 새로운 대안으로 ‘다크스팟 솔루션 멀티패치’를 출시했다.

아르페(ARTPE)가 출시한 ‘다크스팟 솔루션 멀티패치’는 매일 사용 가능한 저자극 마이크로니들 패치로, 기미·잡티 등 색소침착 부위를 집중 관리해 효과를 볼 수 있도록 소비자 니즈를 반영해 개발되었다.

멀티패치는 눈에 띄는 기미나 잡티 부위에 붙여 사용할 수 있으며, 시술 없이도 일상에서 간편하고 효과적인 집중 케어가 가능하다. 특히, 150μm 길이의 마이크로니들에 아르페가 자체 개발한 복합체 나노 화이트 트리니티 (Nano White Trinity) 성분을 나노지질입자(NLP) 기술로 안정화해 유효성분의 피부 흡수력을 극대화하고 자극은 최소화한 ‘더블케어’ 기술이 특징이다.

이번 출시된 제품은 1파우치 8개 구성으로, 한 부위 집중 관리부터 멀티 부위 동시 케어까지 모두 활용 가능하다. 네이버스토어, 자사몰, 쿠팡 등에서 오는 26일부터 구매할 수 있다.