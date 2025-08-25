대규모 디지털성범죄에 여론 ‘활활’ 논란 커져도 당국 이 문제에 ‘쉬쉬’ 피해사실 알리는 게시물 오히려 검열 CNN “中공산당, 조직적 행동 통제”

[헤럴드경제=김수한 기자] 중국판 ‘N번방’ 사건이 발생했지만, 중국 당국이 이 문제에 침묵하면서 관련 게시물은 잇따라 삭제하고 있어 논란이 커지고 있다.

중국에서는 남성 수십만명이 텔레그램 대화방을 통해 여성을 불법촬영한 영상과 성착취물 등을 공유하는 디지털성범죄가 발생했다. 이른바 중국판 N번방 사건이다.

그러나 중국 당국은 침묵을 지킨 채 피해 사실을 알리거나 행동을 촉구하는 게시물들을 삭제하는 등 검열하고 있다.

25일 미국 CNN방송과 호주 공영 ABC방송 등에 따르면 20대 여성 D씨는 최근 ‘당신의 영상이 유출된 것을 알고 있나요’라는 익명의 메시지를 받았다.

또한 자신의 개인적인 사진과 동영상 20여개를 전 남자친구가 대규모 비공개 텔레그램 대화방에 유출한 사실을 알게 됐다.

D씨는 지난달 18일 소셜미디어 웨이보에 텔레그램 대화방 캡처 화면을 올리고 자신이 당한 일이 ‘중국의 N번방’ 사건이라며 피해 사실을 알렸다.

이 게시물은 4만명 이상이 ‘좋아요’를 누르고 2만차례 이상 공유됐으나 다음 날 D씨의 채널은 폐쇄됐다.

D씨가 폭로한 텔레그램 대화방은 ‘마스크파크 비밀포럼’(MaskPark樹洞論壇)이라는 이름의 중국어 채널이다.

남성 사용자 10만명 이상이 모여 불법촬영물과 성착취물을 공유하는 곳으로 활용됐다.

지난달 중국 남방도시보와 로이터통신 등의 보도로 알려진 이 대화방에서는 지하철, 공중화장실, 쇼핑몰, 병원 초음파실 등에서 여성을 불법촬영한 영상과 사진 등이 공유됐다.

일부 사용자는 이런 채널을 통해 피해 여성의 개인정보를 올리거나 불법촬영 장비를 판매하기도 했다.

한 여성 피해자는 “전 남자친구가 성관계 중에 몰래 찍은 내 사진을 허락 없이 이 채팅방에 올리고 내 소셜미디어 계정까지 공개했다”고 말했다.

중국 네티즌들은 한국의 ‘N번방’ 사건과 연관 지어 이번 사건을 ‘중국판 N번방’으로 부르고 있다.

하지만, 중국 당국은 이에 침묵한 채 오히려 관련 게시물 검열을 강화했다.

중국 당국은 현재까지 이 사건과 관련해 입장을 표명하지 않고 있다.

공안부 등 당국이 수사에 착수했다는 징후도 아직 없다고 CNN과 ABC는 전했다.

지난달 ‘마스크파크’ 보도가 나온 이후 피해 사실을 추가로 폭로하거나 가해자 엄벌 등 해결책 마련을 촉구하는 게시글이 잇따랐다. 하지만 상당수가 삭제되거나 비공개 처리됐다.

네티즌 C씨는 마스크파크 사건과 관련해 지난달 24일 불법촬영에 쓰이는 소형 카메라를 주의하라는 내용의 글을 샤오훙수에 올렸다.

이 게시물에는 수만개의 댓글이 달렸다. 하지만, 다음날 대부분의 댓글이 관리자에 의해 삭제되고 원글은 비공개 처리됐다고 C씨는 ABC방송에 말했다.

일부 네티즌은 지난해 한국에서 열린 딥페이크 성착취물 엄벌촉구 시위를 언급하며 비슷한 시위를 제안하는 글을 올렸다가 역시 검열당했다.

CNN은 체제 안정에 집착하는 집권 중국공산당이 사회운동이나 불만·반대 의견을 표하는 조직적 행동을 엄격히 통제하고 있다고 전했다.

또한 그 연장선에서 여성 권리를 옹호하는 캠페인도 강력하게 단속하고 있다고 지적했다.

일부 여권 활동가들은 이번 사건이 한국 N번방과 유사하지만, 결과는 다를 것이라며 비관하고 있다.

한국에서는 N번방 사건 주범들이 붙잡혀 징역형을 받았다. 또 성범죄 처벌을 강화하는 법적 개혁이 이뤄졌다.

하지만 중국에서는 유사 범죄에 대한 처벌 수위가 약한 상황이다. 중국에서는 음란물 제작·판매·유포 시 최대 무기징역에 처할 수 있지만 영리목적이 아닌 경우 최대형량이 징역 2년이라고 CNN은 지적했다.

텔레그램이 중국에서 차단돼 가상사설망(VPN)으로 우회 접속해야 하는 플랫폼이어서 증거 확보가 어려운 점, 당국이 수사에 적극적이지 않다는 점도 문제로 지적된다.

2022년부터 불법촬영물을 추적해온 29세 남성 저우닝허는 CNN과 인터뷰에서 경찰에 십수차례 전화를 걸었고 불법음란물 단속 당국에도 최소 30건의 보고서를 제출했지만 “그 중 어느 것도 처리되지 않았다”고 말했다.

2년 전 윈난성의 거리에서 자신의 치마 아래를 불법촬영한 남성을 경찰에 신고한 28세 여성도 “남성 경찰이 가해자에게 구두 경고만 했다”고 불만을 표했다.

‘프래니’라는 가명을 요청한 33세 여성 변호사는 중국에서는 불법촬영이 심각한 사생활 침해나 명예훼손, 그 밖의 심각한 결과를 불러오지 않는 한 형사고발로 이어지기 어렵다고 말했다.