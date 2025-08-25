참가 신청 8월 28일~9월 3일까지…시민정원, 가족정원, 정원산업전 등

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시가 오는 10월 8일 개막하는 ‘2025 전라남도 정원페스티벌’을 앞두고 시민이 직접 참여해 정원을 가꾸고 즐기는 다양한 프로그램 참가자를 모집한다.

25일 나주시에 따르면 이번 정원페스티벌은 시민과 가족, 정원산업 관계자가 함께하는 참여형 축제로 시민정원, 가족정원, 정원산업전 등으로 나눠 8월 28일부터 9월 3일까지 모집을 진행한다.

시민정원은 ‘피크닉 가든(Picnic Garden)’을 주제로 총 20개 작품을 선정하며 작품당 200만 원의 조성비를 지원한다.

가족정원은 어린이와 함께하는 나주 시민 가족이 대상이며 소품과 식물을 활용해 가족만의 벤치정원을 만드는 프로그램으로 총 30가족을 모집한다.

정원산업전은 정원 관련 업체가 참여해 다양한 정원 식물과 자재, 용품을 전시 및 판매하며 시민과 업체 간 교류의 장을 마련할 예정이다.

참가 신청은 한국가드너협동조합 홈페이지(www.gardenist.co.kr)를 통해 가능하며 자세한 내용은 나주시청과 한국가드너협동조합 누리집에서 확인할 수 있다.

나주시 관계자는 “2025 전라남도 정원페스티벌은 시민이 주인공이 되는 참여형 축제”라며 “정원에 관심 있는 시민과 가족, 업체들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.