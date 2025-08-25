러 외무 “우크라 회담 계획 없어” “안보보장 논의 러도 참여해야” 러 외무부 “크렘린궁 의중 반영” 美싱크탱크 “푸틴이 평화 장애물”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일 예고했던 ‘2주 내 러시아-우크라이나 정상회담’의 성사 가능성이 옅어지고 있다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 지난 22일 NBC 방송과 화상 인터뷰에서 “푸틴 대통령은 정상회담 의제가 준비되면 젤렌스키와 만날 준비가 돼 있다”면서도 “하지만 그런 의제는 전혀 준비되지 않았다. 따라서 회담 계획은 없다”고 말했다고 로이터 통신이 24일(현지시간) 보도했다.

라브로프 장관의 발언은 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 알래스카에서 만난 지 불과 7일 만에 나온 것이다. 사실상 트럼프 대통령이 예고한 정상회담 가능성을 일축한 것으로 해석된다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 18일 백악관에서 젤렌스키 대통령, 유럽 주요국 정상들과 만난 자리에서 푸틴 대통령과 전화 통화를 하고 두 지도자의 정상회담 일정을 조율하고 있다고 밝힌 바 있다.

러시아 외무부가 이날 공개한 NBC 방송 인터뷰 전문에 따르면 라브로프 장관은 2022년 결렬된 이스탄불 협상안을 다시 꺼내 들었다.

이 협상안은 러시아의 우크라이나 침공 직후인 2022년 3월 당시 튀르키예 이스탄불에서 논의했던 휴전 협상 초안이다.

우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토)에 가입하지 않는 대신, 유엔 안전보장이사회 상임이사국(영국, 중국, 프랑스, 러시아, 미국) 등으로부터 안전보장을 받는다는 내용이 핵심이다.

라브로프 장관은 이번 인터뷰에서 지난 15일 알래스카 미·러 정상회담에서 푸틴 대통령이 우크라이나의 안전보장 문제를 논의하면서 2022년 이스탄불 협상안을 꺼냈다고 밝혔다.

푸틴 대통령은 우크라이나 종전 조건으로 동부 돈바스 전체 할양과 나토 가입 포기 등을 요구한 것으로 알려졌다. 이에 대해 젤렌스키 대통령은 서방의 강력한 안전보장을 요구해왔다.

라브로프 장관이 언급한 2022년 이스탄불 협상안에는 안전보장의 주체가 러시아로 돼 있다. 우크라이나로서는 받아들일 수 없는 안이다. 종전 협상은 진전되기보다는 오히려 후퇴하는 양상이다.

라브로프 장관은 NBC 인터뷰에서 “우크라이나는 중립적이어야 하고, 어떤 군사 동맹에도 가담하지 않아야 하며, 비핵국가여야 한다”며 “유엔 안보리 상임이사국을 포함한 여러 국가가 우크라이나의 안보를 보장해야 한다”고 말했다.

그는 또한 우크라이나의 NATO 가입은 불가하며, 우크라이나 내 러시아어 사용 주민 보호와 영토 문제 등 등의 정상회담 의제가 확정돼야만 양국 정상회담이 가능할 것이라고 강조했다.

라브로프 장관의 발언은 단순히 개인적인 의견이 아닌 크렘린궁의 공식 입장을 대변하는 것으로 확인됐다.

러시아 외무부는 22일 라브로프 장관의 발언이 평화 과정을 훼손하고 있다는 서방 언론의 비난을 반박하며 그의 발언이 “지난 15일 알래스카 정상회담 이후에도 변함없이 일관성을 유지하고 있는 크렘린궁의 입장을 대변한다”고 밝혔다.

또한 외무부는 라브로프 장관이 푸틴 대통령의 외교 정책 지시를 실행하는 외무장관으로서 러시아의 외교 정책 목표를 훼손하고 있지 않다고 강조했다.

미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 이에 대해 “푸틴 대통령 자신이 평화 협상 진전의 장애물이라는 점을 시사한 것”이라고 평가했다.