대학재학·졸업생 상반기 학자금 대출 이자 전액 지원

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 지역 청년들의 학자금 대출로 인한 경제적 부담을 줄이고, 교육 기회의 형평성을 높이기 위해 오는 27일부터 9월26일까지 31일간 ‘학자금대출 이자지원’ 신청을 받는다.

이번 지원은 한국장학재단을 통해 지난 2017년 1학기부터 2025년 1학기까지 대출받은 학자금 중 올해 1월부터 6월까지 발생한 이자 전액을 지원한다.

지원 대상은 공고일 현재 ▷본인 또는 직계존속이 광주시에 주민등록상 1년 이상 거주한 자 ▷광주광역시 및 전라남도 소재 대학(원)의 재·휴학생 또는 5년 이내 졸업생 ▷한국장학재단에서 일반 또는 취업 후 상환 학자금대출을 받은 자로 세 가지 조건을 모두 충족해야 한다.

신청은 광주청년통합플랫폼에서 온라인으로 접수하면 된다. 이후 서류 검토와 대출금 조회 절차를 거쳐 대상자가 확정되며, 지원금은 12월 중 한국장학재단 학자금대출 계좌로 입금될 예정이다. 다만, 국가 또는 타 지자체에서 학자금 대출이자를 지원받는 경우는 제외된다.

광주시는 지난 2011년부터 매년 상·하반기로 나눠 학자금대출 이자지원 사업을 추진해 왔으며, 올해 상반기까지 총 2만2633명에게 15억5900만원을 지원했다.

최경화 대학인재정책과장은 “지역 대학생들이 학업과 진로 준비에 집중할 수 있도록 학자금 이자 부담을 줄이는 정책을 꾸준히 이어갈 것”이라며 “앞으로도 지역청년들의 꿈과 도전을 응원하는 다양한 정책을 마련하겠다”고 말했다.