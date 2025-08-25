탄소중립·청정에너지 전환 전략 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자] 한국에너지공단은 27∼29일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 ‘2025 기후산업국제박람회’(WCE) 행사의 일환으로 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB)과 함께 국제 콘퍼런스를 개최한다고 25일 밝혔다.

27일에는 에너지공단과 세계은행이 ‘탄소중립 미래를 위한 스마트하고 탄력적인 에너지 시스템’을 주제로 포럼을 연다.

글로벌녹색성장기구(GGGI), 두산에너빌리티, 에너지와공간, 에너아이디어 등이 참여해 재생에너지 확대, 첨단 기술 활용 등 탄소중립 전략을 논의한다.

28일에는 공단과 아시아개발은행이 ‘지속 가능한 저탄소 미래를 위한 혁신적 해결 방안’을 주제로 ‘청정에너지 대화’를 개최한다. 스리랑카 전력에너지부, 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP), 국제원자력기구(IAEA), 국제에너지기구(IEA), LG에너지솔루션, 두산퓨얼셀 등 개발도상국 정부와 국제기구, 국내 기업, 시민단체 관계자들이 참석해 청정에너지 정책과 기술, 사업 협력 방안을 모색한다.

이상훈 에너지공단 이사장은 “이번 국제 콘퍼런스를 통해 기후·에너지 분야 기업들이 국제기구와 네트워크를 구축해 해외 진출을 가속하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 공단은 해외 네트워크를 바탕으로 우리 기업의 해외 진출 지원을 위한 러닝메이트가 되겠다”고 말했다.