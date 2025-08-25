총 11억2000만원 도비 확보

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시(시장 백영현)는 경기도가 추진 중인 ‘2025년 하반기 경기흙향기 맨발둘레길 조성사업’ 市 신청 둘레길 16개소가 모두 선정됐다고 25일 밝혔다.

‘경기흙향기 맨발둘레길 조성사업’은 시민의 건강 증진에 대한 관심 증가와 도시 녹지 확충 및 자연 자원 활용의 필요성이 지속적으로 대두됨에 따라 균형발전과 걷기를 통한 지역 간 커뮤니티 활성화를 위해 경기도가 역점적으로 추진하는 사업이다.

맨발걷기길 사업은 도비 70%를 지원받는 사업으로 개소당 1억원이 소요된다. 이번 선정으로 포천시는 16개소 둘레길 사업비로 총 11.2억원의 도비를 확보했다.

백영현 시장은 “이번 맨발둘레길 선정은 시민이 원하는 사업이 무엇인지 정확히 파악하고 추진한 결과”라며, “시민이 일상에서 휴식과 여가를 즐길 수 있도록 시민중심의 행정을 펼쳐나가고, 시민이 함께 참여하는 정원여가도시로서 정주여건 향상에 최선을 다하겠다”고 했다.