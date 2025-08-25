[헤럴드경제=장연주 기자] 한 25세 여성이 자신 보다 무려 51살이 많은 76세 남성과 연애중이라고 공개해 화제가 되고 있다.

영국 데일리메일은 21일(현지시간) 미국 샌디에이고 출신 다이애나 몬타노(25)가 에드가(76)와 교제 중이라고 보도했다. 두 사람은 친구의 소개로 처음 만난 뒤, 지난해 7월 연인으로 발전했다.

다이애나는 연애 중 가장 어려운 점으로 “남자친구를 내 사회적 관계망에 자연스럽게 소개하는 일”을 꼽았다.

그는 “내 주변인들과 남자친구가 잘 어울리도록 균형을 맞추는 게 힘들다”며 “또래 친구들의 연인은 쉽게 모임에 스며들지만, 내 남자친구가 젊은 사람들 사이에서 어떤 기분일지 늘 고민된다”고 밝혔다.

다이애나는 또 “남자친구가 세대 차이 때문에 젊은 친척들과 대화하는데 어려움을 겪는다”며 “예전에는 나와 또래 사촌들 곁에 앉았지만, 지금은 그를 배려해 나이 많은 친척들과 함께 한다”고 말했다.

더욱이 그는 SNS에 커플 사진을 올린 뒤 악성 댓글에 시달린다고 토로했다.

다이애나는 “가장 충격적인 댓글은 ‘네가 그 보다 먼저 죽길 바란다’, ‘노인을 착취하는 사람을 위한 지옥이 따로 있다’는 말이었다”며 “낯선 이들로부터 ‘소름 끼친다’, ‘역겹다’는 비난도 받았다”고 전했다.

이 같은 악플에도 그는 “주변의 시선은 신경 쓰지 않는다”며 “우리 관계는 지금껏 가장 친밀하고 열정적”이라고 강조했다.