40대~50대 ‘날벼락’…“9000명 해고합니다” 최악 ‘희망퇴직’ 결국 터졌다

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 터질 게 터졌다” 9000명 또 해고한다. 마이크로소프트(MS)가 불과 두 달 만에 역대급 구조조정을 또 발표했다. 앞서 6000명을 해고 한 데 이어 이젠 40~50대 관리자급을 대상으로 한 대규모 인력 감원을 발표했다. 국내 기업들도 50대를 겨냥한 대규모 희망퇴직에 나섰다. 40대~50대 직장인들의 위기라는 말이 나올 정도다. MS는 최근 약 9000명을 해고할 것이라고 밝혔다. 올해 들어서만 세 번째다. MS는 지난 1월 저성과자 중심으로 전체 직원의 약 1%를 감원했고, 5월에는 6000명을 감원했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. ‘ 감원의 주요 타깃은 중간 관리자 직책이다. 40대~50대가 다수인 관리층을 제거해 조직의 유연성과 효율성을 높이기 위한 취지다. 50대 과장 인력이 수두룩한 KT도 대규모 희망 퇴직을 실시, 2800명이 회사를 떠났다. LG유플러스도 파격적인 위로금을 걸고 3년 만에 희망퇴직을 단행한다. 만 50세 이