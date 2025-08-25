[사진=오비맥주]
[사진=오비맥주]

[헤럴드경제=이상섭 기자] 지난 23일 오비맥주 카스가 화려한 라인업과 워터쇼로 구성된 야외 뮤직 페스티벌 ‘2025 카스쿨 페스티벌(CassCool Festival)’을 서울랜드에서 개최했다. 페스티벌을 찾은 관객들이 현장에 마련된 포토존 앞에서 사진을 찍으며 즐거운 시간을 보내고 있다.


