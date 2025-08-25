[사진=오비맥주]
[헤럴드경제=이상섭 기자] 지난 23일 오비맥주 카스가 여름철 무더위를 식혀줄 야외 뮤직 축제 ‘2025 카스쿨 페스티벌(CassCool Festival)’을 서울랜드에서 개최한 가운데 페스티벌에 참석한 관객들이 신나는 음악과 함께 여름 한정판 신제품 ‘카스 프레시 아이스’를 즐기고 있다.


