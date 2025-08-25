[사진=오비맥주]
[헤럴드경제=이상섭 기자] 지난 23일 오비맥주 카스가 여름철 무더위를 식혀줄 야외 뮤직 축제 ‘2025 카스쿨 페스티벌(CassCool Festival)’을 서울랜드에서 개최했다. 관객들은 신나는 음악과 함께 카스 생맥주를 즐기고, 현장에 마련된 ‘카스 프레시’ 포토존에서 기념 촬영을 하며 축제의 분위기를 만끽하고 있다.


