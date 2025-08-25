[사진=오비맥주]
[헤럴드경제=이상섭 기자] 지난 23일 오비맥주 카스가 서울랜드에서 ‘2025 카스쿨 페스티벌(CassCool Festival)’을 개최했다. 현장 곳곳에는 카스의 청량함을 오감으로 체험할 수 있는 다양한 공간이 마련됐다. 관객들은 신나는 음악과 함께 신규 디자인의 모티브가 된 폭포를 형상화한 ‘카스케이드 포토존’과 ‘약수터 컨셉의 시음존’에서 시원한 생맥주를 즐겼다.


