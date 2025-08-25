실크·칠기 등 지역 전통상품 대거 포함 관광·체험형 상품도 확대…지속 발굴 예정

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 고향사랑기부제 답례품으로 통영 나전칠기, 진주 실크 스카프, 남해 클리프워크 체험권 등 48개 신규 품목을 선정했다. 실크·칠기 등 전통상품과 함께 관광·체험형 상품이 대폭 확대되면서 기부자들의 선택 폭이 한층 넓어질 전망이다.

25일 경남도에 따르면 지난 22일 도청에서 ‘2025년 제1차 답례품 선정위원회’를 열고 농축산물 5개, 수산물 3개, 관광·체험형 14개, 가공식품 15개, 생활용품 11개 등 총 48개를 최종 확정했다. 이에 따라 도는 기존 28개에 더해 모두 76개의 답례품을 제공하게 된다.

주요 품목에는 통영 나전칠기 보석함, 진주 실크 스카프, 함양 방짜유기, 남해 편백 도마, 목화솜 이불 등이 포함됐다. 관광·체험형으로는 김해 한옥체험관 숙박권, 낙동강 레일파크, 함안 승마체험, 남해 클리프워크 이용권, 합천 황매산 야영장 할인권 등이 이름을 올렸다.

경남도 관계자는 “답례품과 시·군의 사업을 보고 선택하는 기부자도 있지만, 올해부터 도에서 시행한 ‘조손가정 자녀 밀키트 지원사업’과 ‘치매환자 보호자 치유농업 서비스 지원사업’ 등의 기금 운영을 보고 참여하는 경우도 많다”며 “새로운 답례품은 지역 산업·관광을 알리는 계기가 될 것”이라고 설명했다.

실제 고향사랑기부제는 도내 전역에서 활발히 이뤄지고 있다. 지난해까지 경남 18개 시·군 전체 기부 건수는 6만3000여 건에 약 75억9000만원으로 전국 4위다. 시·군별로는 합천군이 대표적인 성과를 내고 있다. 합천군은 제도 첫해 목표액을 크게 초과하며 도내 1위를 기록했고, 지난해에도 4억8000만원이 넘는 기부금을 모으며 상위권을 유지했다. 특히 합천은 ‘합천사랑상품권’, 돼지고기·소고기 세트 등 특색 있는 답례품으로 기부자 호응을 얻고 있으며 고액 기부자층도 꾸준히 늘고 있다.

또 이번 극한 호우 피해를 입은 산청·합천·하동군은 오는 10월 31일까지 고향사랑e음 홈페이지와 주요 은행 앱, 농축협 등을 통해 긴급 지정기부를 받고 있다. 모금액은 주택 복구와 피해 주민 생활 지원에 쓰일 예정이며, 특별재난지역에는 최대 33%까지 세액공제 혜택이 적용된다.

박현숙 경남도 세정과장은 “이번 신규 답례품 선정은 기부자 만족도를 높이고 지역경제에도 실질적인 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 경남의 매력을 담은 다양한 답례품을 꾸준히 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.