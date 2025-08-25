올해 러시아 단체 여행객만 두 번 받아 다녀온 러시아 여성 “철저히 통제” “그러나, 기회 생기면 또 오고 싶다” “모든 것이 완벽했고, 해변 멋져” 맥주 한잔 800원, 미사일 모형 5만원 北당국 ‘9월 여행객 모집’ 돌연 중단

[헤럴드경제=김수한 기자] 북한 원산 리조트에서 휴가를 보낸 러시아 여성이 자신의 첫 북한 여행은 경호원들과 온갖 규제로 철저히 통제된 여행이었다고 회고했다.

영국 BBC 방송은 24일(현지시간) 아나스타샤 삼소노바라는 러시아 여성과 인터뷰를 통해 북한 여행담을 전했다.

러시아에서 인사 문제 전문가인 33세 삼소노바는 지난달 북한에서 새로 개방한 리조트에 처음 초청된 단체 여행객 중 한 사람이었다.

원산 갈마 해안 관광지구는 7월 1일 개장했다. 이 지역은 북한 당국이 미사일 시험 발사를 할 때 주로 사용하는 것으로 더 잘 알려진 곳이다.

여기에 호텔, 레스토랑, 쇼핑몰, 워터파크가 김정은 국무위원장의 주도로 새롭게 건설됐다.

이곳에 삼소노바와 묵은 단체 여행객은 총 15명. 여행은 안내원과 경호원이 동반한 가운데 확정된 일정 외에는 당국의 승인을 받지 않으면 안 되는 방식으로 진행됐다.

여행에 굳이 경호원이 필요한 이유에 대해 북한 당국은 “관광객들이 현지인들과 소통하는 상황을 막기 위해서”라고 설명했다.

삼소노바는 “우리가 거리로 나서면 현지인들이 우리를 놀란 눈으로 응시했다”며 “북한이 오랫동안 외국인들에게 문호를 열지 않았기 때문”이라고 설명했다.

BBC 방송은 개인 소셜미디어 계정 등을 검색해 북한 여행을 다녀온 사람을 파악해 삼소노바 등과 접촉했다.

삼소노바는 당국이 건설 현장에 대해 사진 촬영을 금지했으며, 노출이 심한 의상도 입지 말라고 요구했다고 말했다.

이러한 규제 속에서 단체 여행객들은 넓은 리조트에 다른 이용자들 없이 자신들만 있는 상태에서 시간을 보냈다고 한다.

북한 당국은 리조트의 운영 및 관리에 상당한 공을 들인 것으로 전해진다.

그녀는 “해변가는 언제나 깨끗이 정돈돼 있었으며, 모든 것이 완벽했다”고 말했다. 또한 “모든 것이 흠잡을 곳이 없었고, 바다로 진입하는 길은 완만해서 멋진 해변을 즐길 수 있었다”고 했다.

수 년 전 코로나19 확산으로 외국인의 북한 여행은 중단됐다. 하지만 북한은 지난해부터 러시아 여행객들을 다시 받기 시작했다.

올해 2월부터는 호주, 프랑스, 영국, 독일 등에서도 관광객들을 다시 받기 시작했다. 그러나 최근 들어 별다른 설명 없이 외국인 관광을 다시 중단했다.

BBC 방송은 원산 갈마 리조트는 김정은 위원장이 북한의 관광 산업을 부흥시키겠다는 야심을 실현하고자 건설한 곳이라며, 특히 이곳은 스페인의 관광 명소인 ‘베니돔’에 영감을 얻은 곳이라고 설명했다.

북한의 리조트 건설 담당 인력들이 실태 조사를 위해 2017년 스페인의 베니돔을 방문했다가 영감을 얻어 그곳을 모델로 삼았다는 것이다.

하지만 이곳이 어떤 방식으로 지어졌는지에 대해서는 알려진 바가 없다. 해외 인권단체들은 북한 당국이 이 리조트 건설을 위해 노동자들에게 가혹한 여건에서 장시간 일하도록 압박했다며 인권 문제까지 제기한다.

현재까지 이 리조트 방문이 허용된 사람들은 러시아 국적자들뿐이다. 다른 외국인들에게는 개방되지 않고 있다. 러시아인들 또한 2개의 단체 여행객만 머물렀을 뿐이다.

러시아에서 원산 갈마 리조트 3박을 포함한 7박 8일의 여행 일정에 참여하려면 1인당 1800달러(약 250만원)를 내야 한다. 이는 러시아 월 급여 평균보다 60% 많은 액수다라고 BBC 방송은 설명했다.

여행 홍보 문구에는 원산 갈마 리조트가 북한 미사일 시험 발사장과 가깝다는 내용까지 들어 있다고 한다. 또한 원산 갈마에서 발사된 북한 미사일 모형을 1개당 40달러(약 5만5000원)의 가격에 판매 중이다.

아침 식사는 그날 여러 관광 일정이 계획돼 있어 바쁜 날인 경우 8시, 별다른 일정이 없어 여유가 있는 날은 9시 30분에 하면 된다고 한다.

체류 기간 식사에는 육류가 풍부하게 제공된다고 삼소노바는 회고했다. 육류는 달콤하거나 신 소스로 조리됐고, 당근이나 양배추 등도 함께 나왔다.

맥주 가격은 매우 저렴한 편이라고 삼소노바는 기억했다. 해변에서 맥주 500cc 한잔 가격이 60센트(약 800원)에 불과했다. 기념품으로는 북한 올림픽 국가대표 선수단의 등이 판매됐다.

이곳에 다녀온 다른 관광객 ‘다리아’는 인스타그램을 통해 이 리조트에 대해 “러시아 사람들이 휴가 때 보내는 리조트와는 다른 종류”라며 “(러시아인들로서는) 매우 보기 드문 곳”이라고 평가했다.

하지만 그녀는 “기존의 여행지가 싫증난다면, 그리고 뭔가 다른 곳을 찾는다면 이곳이 해답”이라고 덧붙였다.

BBC 방송은 “그러나, 다음 러시아 단체 관광객이 이곳에 언제 다시 오게 될지 불확실하다”며 원산 갈마 리조트 여행을 처음 진행한 여행사 ‘보스톡 인투르’를 인용, 9월에 방문하겠다는 사람들은 많지만 북한 당국이 아직 승인을 하지 않고 있는 상황이라고 전했다.

최근까지도 러시아 여행사들은 9월 중순 북한 여행이 가능하다고 홍보했었지만, 홍보 문구들은 갑자기 모두 사라진 상태다.

북·러 관계 전문가인 안드레이 란코프 국민대 교수는 BBC 방송에 “중국인들 또한 이 리조트에 들어가기는 어려운 상태”라며 “북한 당국은 북한에 입국하는 외국인 여행자 수를 엄격히 제한하고 있으며, 이는 북한 주민들이 부유해 보이는 외국인들과 스스로를 비교하지 못하게 하기 위한 것일 수 있다”고 말했다.

그는 “북한의 일반 주민들은 ‘다른 나라 사람들은 북한의 지도자 같은 사람들이 그 나라에 없는데도 어떻게 그렇게 부유해 보이는 것일까’ 궁금해할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

부유해 보이는 외국인들이 북한에 많아질 경우, 그런 이유로 북한의 일반 주민들이 동요할 수 있기 때문에 외국인의 입국을 통제한다는 것이다.

러시아 연방보안국에 따르면, 지난해 북한을 다녀간 러시아 여행객은 1500명에 달했다. 이는 지난해 러시아 여행객 670만명이 투르키예, 190만명이 중국 여행을 한 것과 비교하면 큰 격차다.

올해 2분기까지 북한 여행을 한 러시아인들도 1673명에 불과하다. 이는 외국인 관광객 수를 제한하지 않던 2010년 수치와도 비슷한 수준이다.

원산 갈마 리조트는 2018년 착공됐다. 국제 인권 단체들은 북한 당국이 리조트 완공을 앞당기고자 무리한 공사를 강행, 인권을 유린했다며 북한을 비난한다.

제임시 히넌 유엔 인권담당관은 “이 리조트는 이른바 ‘돌격대’를 동원해 건설했다는 보고서가 있다”며 “이 리조트 완공까지 하루 24시간 내내 건설 작업을 했다는 의미”라고 말했다.

그럼에도 불구하고 삼소노바는 이번 방문에서 여러 제약이 따랐지만, 기회가 된다면 내년에도 이곳을 재방문하고 싶다고 말했다.

그는 “재방문 의사가 실현될 수 있을지는 모르지만, 리조트 근처에 스키장이 있다고 들었다”며 “언젠가 그 리조트를 다시 방문할 것”이라고 말했다.