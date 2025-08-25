[헤럴드경제=나은정 기자] 중국의 한 대학생 배달원이 길가에 떨어진 피 묻은 베개를 보고 기지를 발휘해 30시간 동안 방 안에 갇혀 있던 여성을 구조한 사연이 전해졌다.

24일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 12일 오후 중국 쓰촨성 러산시에서 배달 아르바이트를 하던 대학생 장모 씨는 주택가 인근 길가에서 검붉은 액체로 얼룩진 흰색 베개를 발견했다. 베개 겉에는 ‘110 625’라는 숫자가 적혀 있었다.

장씨는 누군가 위험에 처해있다고 판단해 즉시 경찰에 신고했다. 다행히 인근 호텔 직원이 베개 디자인을 알아본 덕분에 베개가 근처 한 홈스테이에서 사용되는 것이라는 사실을 확인했고, 단서 속 ‘625’가 6동 25층 방이라는 것까지 알아냈다. ‘110’은 현지 경찰 신고 번호였다.

경찰은 납치나 폭력 사건 가능성을 우려해 곧장 현장으로 출동했다. 문을 두드려도 반응이 없자 경찰은 강제로 문을 열고 집 안으로 진입했고, 집 안 침실에는 다름 아닌 해당 숙소 주인인 주모 씨가 있었다.

주씨는 청소 도중 갑작스러운 돌풍에 문이 닫히면서 걸쇠가 고장나 침실에 갇혀 버렸다고 경찰에 설명했다. 휴대전화는 거실에 두고 들어간 탓에 외부와 연락도 불가능했고, 그가 발로 문을 차고 발을 구르며 소리를 내봤지만 아무도 알아차리지 못했다. 빨간 옷을 창문에 걸어 두고 침대 폼보드 조각을 창밖으로 던져보기도 했지만 소용이 없었다고 한다.

30시간 동안 물과 음식 섭취는 물론 화장실도 사용할 수 없었던 주씨는 극심한 공포와 두려움에 시달리다 마지막 수단으로 손가락을 깨물어 피를 낸 뒤 베개 위에 ‘110 625’라 적은 뒤 창문 밖으로 던졌다. 그 SOS 신호가 마침 장씨의 눈에 띄어 목숨을 건졌다.

구조 직후 주씨는 “경찰이 문을 부수고 들어왔을 때 가족을 만난 것처럼 기뻤다”고 심경을 전했다. 그는 감사의 뜻으로 장씨에게 1000위안(약 14만원)을 건넸지만, 장씨는 “그저 작은 친절이었을 뿐, 누구라도 경찰에 신고했을 것”이라며 이를 거절한 것으로 전해졌다.

그러나 장씨의 소식이 알려지자 그가 근무하던 배달업체는 ‘선봉 라이더’라는 명예로운 칭호와 함께 2000위안의 포상금(약 38만원)을 지급했다.

사연을 접한 중국 누리꾼들은 “배달원이 정말 대단한 일을 해냈다”, “음식 배달만 할 수도 있는데 책임감 있게 행동했다”, “이런 책임감이 일상 생활에 위안이 된다” 등 찬사를 쏟아냈다.