전자유도 주행·에어콘 내장·광폭 타이어 현지화 데모 모델 선보여…11월 첫 수출

[헤럴드경제=유재훈 기자]대동그룹 자회사 대동모빌리티(대표이사 원유현)가 골프장 개수 세계 3위 규모의 거대 시장인 일본 공략에 본격 나선다고 25일 밝혔다. 일본의 골프장 개수 2500여개는 한국의 520여개의 5배에 달한다.

일본 골프카트 시장은 내연기관과 전동 모델로 양분되어 있는데, 이중 전동카트 판매 비중은 2021년 32%에서 2025년 42%까지 증가할 것으로 전망된다. 일본 내 연간 골프카트 판매량은 국내 시장보다 약 2~3배 큰 규모다. 대동모빌리티는 이에 주목해 전동화 전환과 성장 가능성에 주목해 일찍부터 일본 시장 진출을 준비해왔다.

올해 초 현지 골프용품 및 EV 배터리 총판 전문업체와 대리점 계약을 체결하며 일본 진출 포석을 마련한 대동모빌리티는 시장 조사를 통해 현지 맞춤 골프카트 개발에 착수했다. 지난 7월부터 일본향 골프카트를 약 10곳 이상에 데모 공급을 통해 현지 반응을 살피고 제품 인지도 확보에 나섰다.

일본에 공급한 데모카트는 전자유도 주행지원과 에어컨 성능, 승차감, 외관 디자인 등에서 경쟁 모델 대비 높은 평가를 받은 것으로 전해진다.

대동모빌리티는 일본 골프장이 카트 유도선길에 설치된 마그넷 타입과 골프카트와 호환되어야만 전자유도 주행을 지원하는 점에 주목했다. 골프장 입장에서는 카트 구매 시 선택의 폭이 좁을 수밖에 없는 이유다.

대동모빌리티는 오는 11월 일본향 골프 카트를 출시하며 사업을 본격화한다. 데모카트로 검증 된 범용 센서를 탑재해 어느 골프장에서도 전자유도 주행을 지원하는 것이 강점이다.

고온다습한 기후와 노캐디 문화를 반영해 내장형 에어컨과 광폭 타이어를 탑재하고 내리막길 주행 시 최고 속도를 14㎞/h로 제한하는 경사센서를 장착해 안전성을 강화한 점도 현지 특화 사양 중 하나다.

대동모빌리티는 연내 관동, 관서, 중부 지역을 중심으로 A/S망을 구축하고, 연내 200대에 이어 2030년까지 연간 1000대 판매를 목표로 하고 있다.

대동모빌리티 문준호 모빌리티사업본부장은 “일본 골프카트 시장은 전동화 비중이 지속적으로 증가되며 잠재적인 기회요소가 많은 신시장 중 하나“라며 “현지화된 제품 출시와 서비스를 제공해 제품 인지도와 시장 점유율을 확보해 나갈 계획”이라고 밝혔다.